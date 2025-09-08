Karolis Nawrockis: Lietuvos užpuolimo atveju Lenkija laikytųsi NATO 5-ojo straipsnio įsipareigojimų

„Ši procedūra reguliuojama penktuoju NATO straipsniu, jis užtikrina NATO šalių solidarumą. Pažadėjome to laikytis stodami į NATO, dėl to akivaizdu, kad užpuolus vieną NATO narę, sureaguos ir kitos šalys narės“, – LRT laidai „Dienos tema“ pirmadienį sakė K. Nawrockis.
„NATO – didžiausias saugumo aljansas pasaulio istorijoje, XX ir XXI a. istorijoje. Mes kaip nariai privalome būti tvirtai įsitikinę, jog penktasis straipsnis veikia, tikiuosi, jog niekada neteks to tikrinti praktiškai. Kad to nenutiktų, privalome kelti finansavimą kariuomenei ir kurti santykius, kokius plėtojame su Jungtinėmis Valstijomis bei Lietuva, pasitelkdami bendrus susitikimus“, – teigė jis.
Penktasis NATO straipsnis numato, kad vienos ar kelių iš Aljanso šalių ginkluotas užpuolimas bus laikomas jų visų užpuolimu.
Pagal šį straipsnį visos Aljanso narės turi sutarti imtis veiksmų, kad padėtų užpultai sąjungininkei. Vis dėlto tam, kad būtų imamasi veiksmų, reikalingas visų NATO šalių pritarimas.
Iki šiol šis straipsnis buvo aktyvuotas vieną kartą – 2001-aisiais, po JAV įvykusių rugsėjo 11-osios teroro išpuolių.
