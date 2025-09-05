KAM atstovas: Lietuva informuota apie JAV paramos mažinimą

„Oficialiai praeitą savaitę JAV gynybos departamentas informavo šalis, kad nuo kitų finansinių metų šita eilutė bus nunulinta visoms Europos šalims“, – žurnalistams penktadienį sakė ministerijos atstovas.
„Oficialiai raštu ant popieriaus to nėra. Tai yra pokalbiai, tai yra tam tikra informacija ir tam tikri pareiškimai, bet mes matome bendrą paveikslą. (...) kitų metų biudžetas nėra net priimtas. Tai vadinasi tų pinigų sumų realių, kai priims abu rūmai, pasirašys JAV prezidentas, tai iki to dar porą mėnesių reikia palaukti“, – pridūrė jis.
Taip jis kalbėjo amerikiečių žiniasklaidai skelbiant, kad JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.
V. Urbelis patikino, jog planai nutraukti finansavimą jokiu būdų nepaveiks Lietuvoje dislokuotų apie 1 tūkst. karių buvimo.
Naujausi komentarai