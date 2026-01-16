Įvertino Andriukaičio pareiškimus: nesuvokiama

„Aš nežinau, kas šiuo atveju nutiko Andriukaičiui ir kodėl jis taip pasakė (…). Tai yra dovana Kremliaus propagandai. Aš tai traktuoju taip ir kitaip negaliu. Man yra nesuvokiama, kodėl tą reikėjo sakyti“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė politikė.
„Čia net klaida nepavadinsi. Čia jau kažkoks mąstymo dalykas, kuris verčia tik gūžtelti pečiais. Nesuprantu, kodėl taip manoma, jeigu taip manoma, ir kodėl reikėjo apie tai kalbėti“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, tinklalaidėje politika.lt V. P. Andriukaitis pareiškė, jog A. Paleckis yra politinis kalinys. Socialdemokratas tikino, jog pats nebūtų siūlęs Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų, pagal kurias A. Paleckis sėdi kalėjime.
ELTA primena, kad A. Paleckis šiuo metu Kauno kalėjime atlieka bausmę už rengimąsi šnipinėti Rusijai. Generalinė prokuratūra jį su bendrininku Deimantu Bertausku kaltino rinkus Rusijos žvalgybą dominančią informaciją. Kaip teigė prokuratūra, jiems buvo suformuotos užduotys rinkti informaciją apie Sausio 13-osios bylą tyrusius pareigūnus ir teisėjus, apie kitas su Rusijos agresija prieš Lietuvą 1990–1991 metais susijusias bylas.
A. Paleckis taip pat laikomas vienu iš „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ steigėjų, šią asociaciją teismas likvidavo kaip veikiančią prieš Lietuvą.
2012 m. tuometinis partijos „Frontas“ lyderis A. Paleckis buvo nuteistas už sovietų agresijos neigimą per 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, kai radijo laidoje pareiškė, kad tądien „saviškiai šaudė į savus“. Šioje byloje jam buvo skirta piniginė bauda.
A. Paleckiui partizanų šmeižimo byloje paskirta trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, šią bausmę subendrinus su anksčiau paskirta bausme, paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams aštuoniems mėnesiams.
