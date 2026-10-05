 Įvardijo įtakingiausius Lietuvos politikus

Įvardijo įtakingiausius Lietuvos politikus

2026-10-05 09:35
ELTOS inf.

„Delfi“ projekto „Lietuvos įtakingiausieji“ atliktas visuomenės ir ekspertų vertinimas parodė, kad įtakingiausiais šalies politikais laikomi prezidentas Gitanas Nausėda, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir buvusi valstybės vadovė Dalia Grybauskaitė.

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Dalia Grybauskaitė, Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius
Dalia Grybauskaitė, Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius / J. Balčiūno, D. Labučio ir Ž. Gedvilos nuotr. koliažas

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Lietuvos elitas įtakingiausiu politiku įvardijo M. Sinkevičių – jam skyrė 52,1 proc. balsų. Antroje vietoje liko G. Nausėda (49,1 proc.), trečioje – D. Grybauskaitė (37,9 proc.). Toliau rikiavosi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas (37,8 proc.) ir kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus (32,8 proc.).

Visuomenės vertinimas buvo kiek kitoks. Įtakingiausiu politiku dauguma apklaustų gyventojų įvardijo G. Nausėdą, surinkusį 38,3 proc. balsų. Antroje vietoje liko V. Adamkus (27,9 proc.), trečioje vietoje – D. Grybauskaitė (27,2 proc.). Ketvirtą ir penktą vietas užėmė buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė ir Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Bendrame reitinge pirmoji vieta atiteko G. Nausėdai (43,7 proc.), antrąją vietą užėmė M. Sinkevičius (33,6 proc.), trečiąją – D. Grybauskaitė (32,6 proc.).

Elito atstovų apklausa šiemet vyko liepos 9–rugsėjo 1 dienomis. Elito nuomonės tyrime apklausti 1 143 asmenys.

„Spinter“ visuomenės nuomonės apklausa vyko liepos 18–25 dienomis. Jos metu visoje šalyje apklausta 1 017 respondentų, kuriems buvo 18–75 metai.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos įtakingiausi politikai
politikai
Dalia Grybauskaitė
Gitanas Nausėda
Mindaugas Sinkevičius

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Komentarai

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Eilinis \\.//
smegenų plopvimas,propoganda,durnių jieškojimas,koks kvailys gali patikėti jog komunistas,"gerovės" valstybės kūrėjas gitana pirmauja?
1
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Abiturientas
Kas buvo apklausti-tikriausiai ,, politologės,, Urbonaitės studentai...
1
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Teisingai
As sutinku kad sinkevicius turi buti pirmoje vietoje sitaip stebuklingai isplaukes is cekuciu aferos
0
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