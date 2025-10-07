 Inga Ruginienė su Donaldu Tusku aptarė strateginę partnerystę

Inga Ruginienė su Donaldu Tusku aptarė strateginę partnerystę

2025-10-07 18:59
Ieva Martinkutė (BNS)

Lenkijoje viešinti premjerė Inga Ruginienė antradienį susitiko su šalies premjeru Donaldu Tusku, susitikimo metu aptarė saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, bendrų infrastruktūros ir energetikos projektų klausimus.

Inga Ruginienė ir Donaldas Tuskas
Inga Ruginienė ir Donaldas Tuskas / L. Penek/LRVK nuotr.

„Lankausi Varšuvoje ką tik po vizito nuo Rusijos agresijos besiginančioje Ukrainoje. Abu šie vizitai man ne tik apie simboliką ir geografinį mūsų artumą, bet ir esmines tarpusavio jungtis daugybėje sričių, apie nedalomą mūsų saugumą, iš kurio kyla būtinybė bendradarbiauti kuo glaudžiau“, – antradienį išplatintame pranešime spaudai cituojama I. Ruginienė.

Pasak premjerės, Lietuva ir Lenkija yra strateginės partnerės, kurios „stipriausios tuomet, kai veikia išvien“.

„Saugumas ir gynyba, energetika, susisiekimui ir kariniam mobilumui svarbūs projektai, aktyvūs ir augti toliau galintys ekonominiai ryšiai, istorinis ir kultūrinis bendrumas – visose svarbiausiose srityse Lietuva mato Lenkiją kaip kritiškai svarbią partnerę, bendramintę ir sąjungininkę“, – pridūrė ji.

Kaip teigiama pranešime, ministrė susitikimo metu akcentavo bendrą oro gynybos stiprinimą regione dėl augančių Rusijos sukeltų oro erdvės pažeidimų dažnio ir siekį užkirsti kelią tokiems incidentams ateityje.

Pasak I. Ruginienės, daug dėmesio skirta ir Ukrainos klausimams, šalies patirties ir gebėjimų perėmimui, ypatingai antidroninėje gynyboje.

Susitikime taip pat aptarti bendri didelės apimties ir svarbos projektai – „Rail Baltica“, „Harmony Link“ ir „Via Baltica“, reikšmingos tokių kompanijų kaip „Orlen“ investicijos Lietuvoje, paliestos kovos su neteisėta, instrumentalizuota migracija temos, sankcijų Rusijai ir Baltarusijai stiprinimas, Lietuvos ir Lenkijos kultūriniai ryšiai.

„Šalių partnerystę dar labiau sustiprinti galėtų atnaujinti bendri Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybių posėdžiai, Liublino trikampio formato Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos premjerų susitikimai“, – teigė I. Ruginienė.

 

