Inga Ruginienė: kitokių kalbų nepriimsiu

„Programa turės būti įgyvendinama visų ministrų ir kitokių kalbų aš net nepriimsiu“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo prieš Seimui imantis ministrų kabineto programos tvirtinimo. Ji buvo pateikta rugsėjo 10 dieną Gitanui Nausėdai paskyrus 12 iš 14 ministrų. „Aušriečiams“ nerandant kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, įvyko portfelių mainai. Energetikos ministerija atiteko socdemams, Kultūros – „aušriečiams“. Tuomet šios dvi partijos pateikė naujus kandidatus į tris ministerijas – Energetikos, Aplinkos ir Kultūros. Naujuosius kandidatus šalies vadovas paskyrė trečiadienį.
Nors dalis paskirtųjų ministrų neprisidėjo prie Vyriausybės programos rašymo ir opozicinėse frakcijose kalba, kad nepritaria kai kuriems jos punktams, premjerė sako, kad trys koaliciją formuojančios frakcijos pritarė jai, tad ir ministrai turės jos laikytis.
„Tai reiškia, kad ministrai ateina dirbti, kad įgyvendintų programą“, – sakė I. Ruginienė.
Jei Seimas ketvirtadienį pritars programai, prisieks visi naujosios Vyriausybės ministrai. Atlikus šias procedūras bus baigtas I. Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės formavimas.
BNS rašė, kad rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius.
Šios frakcijos formavo ir naują ministrų kabinetą.
Jame darbą pradės aštuoni nauji ministerijų vadovai, šeši jį tęs.
