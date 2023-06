Į Lietuvą neatvyks Lenkijos delegacija: R. Lopata čia įžvelgia ir prezidento patarėjo kaltę

Pasak jo, kaimyninės šalies pareigūnai Medininkuose trečiadienį turėjo dalyvauti apskrito stalo diskusijoje dėl Lietuvos ir Lenkijos sutarties 30-mečio ir strateginės partnerystės turinio „Kaip Lenkija galėtų ginti Lietuvą?“.

„Į šį susitikimą Lenkijos pusė planavo atskristi vyriausybiniu lėktuvu su delegacija, kurioje buvo keli aukšto rango generolai bei prezidento patarėjas – Nacionalinio saugumo biuro vadovas Jacekas Siewiera (Jacekas Severa). Tačiau ne viskas pasirodė taip paprasta“, – įraše feisbuke antradienį teigė politikas.

„Lietuvos prezidento nacionalinio saugumo patarėjas (Kęstutis – BNS) Budrys nesurado laiko dalyvauti diskusijoje ir todėl lenkai atšaukė savo prezidento patarėjo dalyvavimą, paskirdami delegacijos vadovu patarėjo pavaduotoją. Lietuvos kariuomenės vadovybei nesuradus atstovavimui nė vieno iš keliolikos generolų, lenkai apskritai nutarė nebedalyvauti diskusijoje ir atšaukė delegaciją“, – rašė jis.

R. Lopata taip pat pabrėžė, kad toks šalies pareigūnų elgesys gali būti vertinamas „ir kaip kenkimas valstybės nacionaliniams interesams“.

Pasak Prezidentūros, šalies vadovo patarėjas diskusijoje dalyvauti neturi galimybių, nes „daug anksčiau“ buvo suplanuota K. Budrio komandiruotė į Briuselį, kur jis dalyvaus Lietuvos ambasados Belgijoje bei Egmont ir Clingendael institutų seminare „Steady as She Goes: NATO in the Run-Up to the Vilnius Summit“, kitose konsultacijose su Belgijos vyriausybės atstovais, artėjant NATO viršūnių susitikimui Vilniuje.

„Diskusijos organizatorius žinojo apie K. Budrio komandiruotę, su juo buvo sutarta dėl kito prezidento patarėjo dalyvavimo“, – rašoma Prezidentūros atsakyme BNS.

Tuo metu kariuomenė BNS nurodė, kad ji „buvo ir yra“ numačiusi atstovą dalyvauti diskusijoje: „Jei renginys vyktų, esame pasirengę skirti savo atstovą.“