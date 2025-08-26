Gitanas Nausėda žada susitikti su protestuotojais dėl koalicijos

„Mes pagarbiai priimsime tą peticiją, kuri bus pateikta. 70, ar 50, ar 30 tūkst. žmonių nuomonė yra svarbi“, – Žinių radijui antradienį transliuotame interviu sakė G. Nausėda.
„Manau, kad tikrai atrasiu laiko susitikti su peticiją atnešusiais žmonėmis, pasikalbėti ir tiesiog išgirsti ir jų nuomonę, kaip jie įsivaizduoja šiandienos politinę situaciją“, – pridūrė jis.
Vertindamas artėjantį protestą, prezidentas teigė, jog visuomenės aktyvumas „visada yra svarbus ir sveikintinas“.
BNS rašė, kad visuomenininko Andriaus Tapino ir kitų aktyvistų organizuojamas protestas „Gėdos diena“ prasidės prie Prezidentūros, vėliau mitinguotojai rengs eiseną prie Seimo, ketinančio apsispręsti dėl socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūros į premjeres.
Mitingo organizatorių peticijoje teigiama, kad pirmadienį sudaryta socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.
Joje prašoma neskirti „aušriečių“ bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narių ministrais būsimojoje Vyriausybėje.
G. Nausėda teigia, kad ir toliau atsisakys skirti ministrais „Nemuno aušros“ narius, tačiau LLRA-KŠS narių skyrimui ministrais neprieštarauja. Anot jo, ši partija yra įrodžiusi galinti būti patikima partnere ir ne visų LLRA-KŠS narių nuomonė sutampa su partijos lyderio Waldemaro Tomaszewskio pozicijomis.
BNS rašė, kad nauja valdančioji koalicija ir Vyriausybė formuojamos atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
