 Gitanas Nausėda su finansų ministru aptars ekonomikos perspektyvas, valstybės biudžetą

Gitanas Nausėda su finansų ministru aptars ekonomikos perspektyvas, valstybės biudžetą

2026-05-20 06:54
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas, valstybės biudžetą.

Gitanas Nausėda ir Kristupas Vaitiekūnas
Gitanas Nausėda ir Kristupas Vaitiekūnas

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„Prezidentas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu aptars Lietuvos ekonomikos perspektyvas, šių metų valstybės biudžeto planų vykdymą, kitų metų valstybės biudžeto planus“, – BNS susitikimo išvakarėse nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis.

Susitikimas rengiamas po to, kai K. Vaitiekūnas antradienį nurodė esantis atviras Seimo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininko Algirdo Syso siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje.

Finansų ministras sakė, kad šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms, o antroji pensijų pakopa nesugriūtų.

BNS rašė, kad valdžiai nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, per ketvirtį kaupimą nutraukė apie 550 tūkst. žmonių arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų. Pasitraukusiems išmokėta beveik 3,2 mlrd. eurų, „Sodrai“ grįžo apie 1,3 mlrd. eurų.

G. Nausėda yra pasiūlęs bent penktadalį „Sodros“ biudžeto perviršio naudoti pensijų didinimui. K. Vaitiekūnas anksčiau sakė pasigendantis, iš kur šiai iniciatyvai paimti papildomų pinigų, nes „Sodros“ rezervas naudojamas ir biudžetui subalansuoti.

Be to, Valstybės kontrolė šią savaitę pranešė, kad nuo 2026-ųjų Lietuvai gali būti sunkiau laikytis Europos Sąjungos (ES) fiskalinės drausmės taisyklių.

Anot kontrolierių, atsižvelgus į įprastus sprendimus kelti neapmokestinamąjį pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas, valdžios deficitas 2028 metais galėtų siekti apie 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o 2029 metais – viršyti šią ribą.

Valstybės kontrolė taip pat prognozuoja, kad 2026–2029 metais valdžios skola išaugs nuo 45 iki 55,3 proc. BVP, o išlaidos palūkanoms – nuo 1,1 iki 1,8 mlrd. eurų.

Šiame straipsnyje:
Kristupas Vaitiekūnas
Gitanas Nausėda
finansų ministras
šalies ekonomika
valstybės biudžetas

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Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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