G. Nausėda susitinka su I. Šimonyte: aptars dviejų ministrų likimą, trąšų tranzitą

Be to, bus aptarta ir padėtis, kai įsigaliojus JAV sankcijoms Baltarusijos kalio trąšų gamintojai ir eksportuotojai „Belaruskalij“, jos kroviniai per Lietuvą toliau vežami.

Praėjusią savaitę G. Nausėda sakė, kad jei Marius Skuodis ir Gabrielius Landsbergis pasirengę atsistatydinti, jie tą turėtų daryti be papildomo įvertinimo.

I. Šimonytė praėjusią savaitę žadėjo įvertinti ministrų prašymus ir sprendimą pateikti šios savaitės pradžioje.

Praėjusį trečiadienį įsigaliojus JAV sankcijoms „Belaruskalij“, jų tranzitas per Lietuvą nesustojo, nes „Belaruskalij“ dar lapkritį atliko avansinius mokėjimus geležinkeliams.

M. Skuodis ir G. Landsbergis teigė prisiimantys atsakomybę už nesuvaldytą situaciją ir pasiruošę pasitraukti iš pareigų.

Lietuvos Vyriausybė jau įsigaliojus sankcijoms paskelbė siekianti nutraukti „Lietuvos geležinkelių“ sutartį su „Belaruskalij“, nors teigia, kad JAV sankcijos trąšų tranzitui Lietuvoje tiesiogiai nėra taikomos.