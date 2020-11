G. Nausėda įvertino nueinančią valdžią: politinės kultūros lygis nebuvo aukščiausias

Nepaisant ažiotažą kėlusių su premjeru susijusių istorijų ir permainingų Prezidentūros bei Vyriausybės santykių – kurie ne visada leido laiku paskirti atsakingų institucijų vadovus – prezidento įsitikinimu, S. Skvernelis, kaip žmogus, pagyrimo tikrai nusipelno.

„Žmogiškai ponas Skvernelis padarė daug. Tai yra subrendęs politikas. Ir tai aš sakau, nepaisant to, kad dėl kai kurių sprendimų aš pats jį kritikavau: ir dėl to keliuko, ir dėl ministro. Bet galiausiai aš manau, kad šiandien mes galime žiūrėti drąsiai vienas kitam į akis ir suprasti, kad abu dirbome savo darbą. O jei kažkur nesutardavome – nieko nepadarysi“,– interviu Eltai teigė G. Nausėda.

Tačiau prezidentas, kalbėdamas apie kitus Ministro Kabineto narius – nepalyginamai kritiškesnis. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, teigia šalies vadovas, yra kontroversiška ir savo energiją į konfliktų kūrimą, o ne į COVID-19 antrosios bangos suvaldymą nukreipusi asmenybė. Ne kartą kritikuotas švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, teigia prezidentas, nors ir rodė pastangas, tačiau kaip asmenybė nėra tinkamas švietimo sistemai reformuoti. Savo ruožtu apie taip pat anksčiau kritikos sulaukusį socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį, prisipažįsta prezidentas, savo nuomonę jis pakeitė.

Interviu Eltai prezidentas taip pat užsiminė manąs, kad darbą pradėjus naujai koalicijai, jo dar kadencijos pradžioje žadėtų tarpininkavimo paslaugų tarp konfliktuojančių politinių jėgų gali prireikti. Kartu jis įvertino ir kai kurias buriamos naujos valdančiosios daugumos iniciatyvas: skeptiškai atsiliepė apie ketinimus peržiūrėti alkoholio kontrolės įstatymą, atsargiai įvertino užmojį mažinti kai kuriuos mokesčius. G. Nausėda kartu tikino neturįs išankstinio nusistatymo dėl ketinimo įteisinti tos pačios lyties partnerystės institutą ir kritiškai įvertino kaimyninę Lenkiją, kurioje dar labiau sugriežtinus ir taip itin griežtą abortų įstatymą, minios žmonių išėjo į gatves. Prezidentas pabrėžia, kad moteris turi turėti teisę apsispręsti.

– Neseniai duotame interviu sakėte, kad naujoji valdžia turi visas galimybes įrodyti, kad ji gali daryti kažką kitaip nei darė ankstesnioji. Ką pirmiausia turite galvoje?

– Pirmiausia galvoje turiu nuoseklumą. Jei jau užsibrėžei tam tikrą tikslą – siek to tikslo nuosekliai, kliaukis ekspertų rekomendacijomis. Sukurk tam tikras institucines formas, kurios leistų ekspertų gebėjimus panaudoti nuolatos, o ne priešokiais. Nors tokių pastangų ir buvo Vyriausybės veikloje, vis dėlto jos buvo ganėtinai fragmentiškos ir tie ekspertų forumai – kaip patys ekspertai sako – dažniausiai likdavo diskusijų forumais be aiškesnio rezultato. Štai kodėl burdami Sveikatos tarybą, kuri dabar bus prie Prezidentūros, mes tikimės nutiesti tiltelį nuo senosios Vyriausybės ir atiduoti šį instrumentą naujai Vyriausybei, pasinaudodami tikrai labai gera gražia pilietine valia, kurią išreiškė mūsų mokslininkai.

– Bet sveikatos apsaugos ministras, panašu, nelabai žavisi šia mintimi – sako, kad Vyriausybė pati turi savo ekspertus, kad nieko naujo jūsų sukurta ekspertų komanda nepasiūlys, kad galbūt Vyriausybei apskritai nebus laiko dirbti su ja.

– Aš manau, kad sveikatos apsaugos ministrui – o juo labiau nueinančiam ministrui – reikėtų galbūt užsiimti kitais klausimais ir naujam sveikatos apsaugos ministrui palikti spręsti bei susiformuoti savo požiūrį į šią tarybą. Nesinaudoti tokių ekspertų nuomone, rekomendacijomis yra tiesiog nusikaltimas. Mes tuomet procesą padarome tiesiog politiniu, konjunktūriniu, o jei tai rinkimų metai – ir priklausomu nuo rinkimų datos. Tai tikrai yra neleistina, nes už tai mes mokame žmonių gyvybėmis.

Aš negaliu neigti – per pirmąją pandemijos bangą tikrai buvo labai neblogai padirbėta, ir tai turbūt buvo dėl to, kad mes iš pat pradžių nusistatėme gana konservatyvų požiūrį į virusą: neneigėme jo, negalvojome, kad tai yra kažkoks menkniekis. Ėmėmės gana stiprių priemonių – horizontalių priemonių, kurios, nors ir stipriai pristabdė mūsų ekonominę veiklą, turėjo ir reikšmingo poveikio mūsų statistikai. Tačiau pasiekus tokį rezultatą ir turint keletą mėnesių, kai koronaviruso atvejų skaičiai sumažėjo... Tuomet buvo galima paruošti savo veiksmus jau ateinančiai antrajai bangai, nes buvo aišku, kad ji ateis – nebuvo aiškus tik jos mastas. Bet buvo laiko pasiruošti veiksmų algoritmus. Tačiau tai nebuvo padaryta, tai buvo panaudota tiesiog neįprasto laiko (sveikatos apsaugos ministro – ELTA) atostogoms. Dėl to kilo tam tikrų papildomų žiežirbų.

– Tad jūs sutiksite su Seimo rinkimus laimėjusios partijos lyderiu Gabrieliumi Landsbergiu, kad dabartinės Vyriausybės reakcija į tai, kaip klostosi situacija suvaldant koronavirusą, primena leidimąsi nuo kalno tarp gausybės medžių pakeltomis rankomis?

– Dabar manau, kad sprendimai yra padaryti, tik nežinau, ar jie negalėjo būti padaryti anksčiau. Matyt, vėlgi – rinkimai. O taip neturėtų būti. Kai rinkimai pasibaigė – sprendimai padaryti. Jie griežti, jie, jei geriau paanalizuotume, yra šiek tiek subtilesni, tikslingesni nei kad buvo pavasarį, ir jie tikrai turėtų duoti tam tikrą poveikį. Aš galvoje turiu sprendimus, kurie štai dabar gimė ir netrukus įsigalios. Negaliu teigti, kad sprendimai nėra daromi tikslingai, tačiau nuoseklumo ir aiškios programos, kaip tai reikėtų padaryti, nebuvo. Toks yra mano vertinimas. Kita vertus, negalima teigti, kad valdančioji dauguma nepadarė darbų, kurie yra susiję su socialinės atskirties mažinimu, regionų politikos aktyvinimu. Atsirado regionų forumai, atsirado sprendimai, kurie įteisino vidaus sandorius. Buvo sparčiau didinamos pensijos, jos aplenkė vidutinio darbo užmokesčio augimą. Dėl krašto apsaugos finansavimo Prezidentūrai, Vyriausybei ir valdančiajai daugumai klausimų daug nekildavo. Visi supratome, kad ir kokie brangūs yra tie pinigai, bet savo saugumui juos turime skirti.

Ir asmeniškai premjerui galiu pasakyti žodį, kuris gali nuskambėti kaip tam tikras pagiriamasis žodis. Tai yra susiję su jo, kaip asmens, indėliu suvaldant viruso plitimą būtent tuo metu, kai jis sirgo. Tai tikrai buvo labai sunkus metas... Aš iš arti mačiau, kaip temperatūros turintis, karščiuojantis žmogus eina į Valstybės gynybos tarybos posėdį dėl to, kad reikia, dėl to, kad tas posėdis yra labai reikalingas. Ir tik po to, kai jis nebegalėdavo daugiau ištverti, tada atsiprašydavo ir išeidavo. Tai poelgis žmogaus, kuris, nepaisydamas savo sunkios ligos, yra pasirengęs atiduoti savo sveikatos atsargas, kad būtų priimami sprendimai.

– O jei apibendrintumėte visą praleistą bendravimo ir bendradarbiavimo laiką su premjeru. Juk buvo visokių epizodų. Pats premjeras yra sakęs, kad į santykius su Prezidentūra atėjo žiema. Kaip jūs apskritai įvertintumėte savo, kaip prezidento, darbą su premjeru Sauliumi Skverneliu?

– Santykiai tikrai buvo ganėtinai permainingi. Tačiau natūralu, kad po to, kai buvau išrinktas prezidentu, kilo tam tikras apsišlifavimo ir testavimosi poreikis. Norėjosi geriau suprasti vienas kito charakterį, kur galimi ir negalimi kompromisai. Šis laikotarpis užtruko gerus pirmuosius pusę metų. Po to atsirado darbiniai klausimai ir visi emociniai, charakterio dalykai nuėjo į antrąjį planą. Ten, kur mes sakėme, kad sprendimo nerasime, kad mes nesutinkame – tai tiesiog buvo priimama kaip duotas faktas ir su tuo susitaikoma. Jeigu kita pusė nerasdavo galimybės sutarti – mums tą indikuodavo ir mes žinodavome, kad šioje vietoje sutarimo nebus. Dažniausiai tie nesutarimai baigdavosi tuo, kad tam tikri pareigūnai, kurie turėdavo būti paskirti į tam tikras pareigas, nebūdavo paskirti. Gaila dėl to... Bet kai pareigūnų skyrimo procese dalyvauja dvi, o kartais net ir trys institucijos, bent vienai iš jų iškritus ir nesutinkant – sprendimo priimti yra neįmanoma. Tačiau apibendrindamas pasakyčiau, kad žmogiškai ponas Skvernelis padarė daug. Tai yra subrendęs politikas. Ir tai aš sakau, nepaisant to, kad dėl kai kurių sprendimų aš pats jį kritikavau: ir dėl to keliuko, ir dėl ministro. Bet galiausiai, aš manau, kad šiandien mes galime žiūrėti drąsiai vienas kitam į akis ir suprasti, kad abu dirbome savo darbą. O jei kažkur nesutardavome – nieko nepadarysi.

– Ir daugiau šleifų sukosi apie premjerą. Ir knyga parašyta, ta pati minėta keliuko istorija, susidūrimai su Prezidentūra dėl Narkevičiaus likimo, ištrinto įrašo istorija, susikirtimai su žiniasklaida. Visa tai įvertinus, kokį pažymį premjerui įrašytumėte už nueitą kadenciją?

– Pažymio aš nerašysiu. Tai, ką aš pasakiau, manau, leidžia susidaryti nuomonę. Galbūt ir nevienareikšmę. Tačiau aš dar kartą kartoju, kad žmogus dirbo tais mėnesiais, kai buvo ypač sunku: tiek šaliai, tiek jam pačiam.

– O jei kalbėtume apskritai apie valdančiąją daugumą. Štai kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, komentuodama antrojo Seimo rinkimų turo rezultatus, neslėpė džiaugsmo, kad formuojasi būtent tokia valdančioji dauguma, nes, kaip ji sakė, nebus valdžioje dviejų oligarchų valdomų partijų. Kartu ji pabrėžė mananti, kad nueinanti valdžia nepagarbiai elgėsi tiek su jumis, tiek su Prezidentūra apskritai, kad žemino jus. Jūs pats jautėte tai kaip prezidentas?

– Žinote, tokių nuoskaudų gali turėti ir kita pusė, kai galbūt jie jautė kažkokių nuoskaudų mūsų atžvilgiu, kai buvo vetuojami įstatymai, kurie buvo jiems nepaprastai svarbūs ar tiesiog buvo priimti kitokie sprendimai nei kad jie tikėjosi. Aš atsiriboju nuo tų visų įsijautrinimų, kad čia kažkas galėjo įžeisti. Daugeliu atvejų mes stengėmės, kad sprendimai būtų priimami. Buvo remiamos mūsų įstatymų iniciatyvos. Tiesą sakant, kai kuriuos įstatymus man vetuojant patys valdantieji prisipažindavo, kad (jų parengtas – ELTA) įstatymas buvo nekokybiškas ir kai kada patys kreipdavosi, sakydami, kad jie patys palaikys veto, nes ne viskas iki galo buvo apgalvota. O šiaip dėl pagarbos institucijai, man atrodo, kad kam jau kam, bet Prezidentūra skųstis pagarbos ir pasitikėjimo stygiumi negali. Tai jūs galite pamatyti įvertinę sociologinių apklausų rezultatus. Bet, žinoma, tai gyventojų nuomonė.

– Na, o valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis... Juk ne vienetinis atvejis, kai jis kritikavo jūsų patarėjų komandą ir vyriausiųjų patarėjų asmenis, esą kalbančius konservatorių, bet ne jūsų vardu. Jis deklaravo, kad jų užimtos pozicijos jums kenkia. Kaip jūs tai vertinate?

– Žinote, tai yra sena (strategija – ELTA) kaip mūsų žemė. Aš manau, kad tai yra mėginimas galbūt supriešinti, parodyti, kad yra neva patarėjų nuomonė ir kad yra prezidento nuomonė. Vakar sakiau, šiandien sakau, rytoj tą patį sakysiu – patarėjai turi savo nuomonę, tačiau į viešumą išeina ta nuomonė, kuri yra prezidento ir Prezidentūros nuomonė. Todėl jei kažką ir sako patarėjai, jie sako mano vardu. Ir kuomet tai bus suprasta, bus lengviau interpretuoti ir nepasiduoti šioms kalboms.

Aš manau, kad mes turime tam tikrų galimybių susodinti už stalo konfliktuojančias puses ir aš tokią galimybę matau – nacionalinį susitarimą dėl švietimo.

– Jūs, kaip prezidentas, jau turite darbo patirties su vienu Ministrų Kabinetu. Ar pradėdamas naują etapą su naują koaliciją buriančia politikų komanda bandysite užduoti kitokį toną nei kad uždavėte pradėdamas kadenciją. Tuomet jūs sakėte, kad sieksite susodinti konfrontuojančias puses prie vieno stalo, kad be reikalo nenaudosite griežtos retorikos. Galbūt dabartinis valdžios pasikeitimas bus proga perkrauti ir patį santykių pobūdį su valdančiąja dauguma apskritai?

– Aš manau, kad mes turime tam tikrų galimybių susodinti už stalo konfliktuojančias puses ir aš tokią galimybę matau – nacionalinį susitarimą dėl švietimo. Aš jau kalbėjau su visų partijų, patekusių į Seimą, lyderiais. Visiems uždaviau klausimą, ar jie matytų perspektyvą tokiai iniciatyvai pačioje kitų metų pradžioje. Daugelis iš jų tai patvirtino. Bet, žinoma, šis patvirtinimas, kol nėra konkretaus turinio ant stalo, nedaug ką reiškia. O kai bus konkretus turinys – o čia mes tikrai galėsime pasiūlyti savo paslaugas – ir, jei reikia, šiuos rūmus nacionaliniam susitarimui pasiekti. Prezidentūros vaidmuo gali būti moderavimas.

– Jūs ir pirmąjį kartą, kai bandyta ruošti susitarimą dėl švietimo, sakėte, kad Prezidentūra į moderavimo procesą įsitrauks jei matys, kad partijoms pačioms nesiseka.

– Šiuo atveju taip ir atsitiko. Partijoms nesisekė, Seimui nesisekė. Dabar noras tarsi ir yra, bet kad vėl nebūtų užlipta ant to paties grėblio, galbūt tikslingiau būtų pradėti tai daryti nuo Prezidentūros. Taip kaip mes padarėme su Sveikatos taryba. Galbūt ji iš karto ir galėjo gimti prie vykdomosios valdžios institucijų, tačiau turint omenyje, kad turime pereinamąją situaciją – štai unikali proga tai padaryti, pradėti darbą, kad nereikėtų visko pradėti nuo nulio, pasiekti tam tikrą įdirbį. Tokių laukų, kuriuose tikrai galima padaryti gerų darbų, yra ir daugiau. O blyksniai, nesutarimai... Aš tikrai nustojau labai jautriai reaguoti į emocinio pobūdžio pasisakymus arba kietesnius žodžius. Mes tiesiog esame politiniame procese, todėl turime būti pasirengę viskam. Taip pat ir mano atsakomajai reakcijai – jeigu reikės.