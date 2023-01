Ekspertė: kaip tinkamai pasirengti rinkimams?

Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimams, kurie vyks 2023 m. kovo 5 d., viešojoje erdvėje vis dažniau atkreipiame dėmesį į politines reklamas su būsimų kandidatų pasisakymais, įvairiais visuomenei aktualiais klausimais. Ar to pakanka, kad rinkimų dieną, atvykę prie balsadėžių, galėtume išsirinkti už ką balsuoti? Apie tai, kokią svarbią informaciją turėtų žinoti rinkėjai prieš rinkimus, kalbamės su rinkimų eksperte, advokate Laura Matjošaityte.

Svarbūs pokyčiai

„2022 m. rugsėjį įsigaliojo Rinkimų kodeksas, reglamentuojantis rinkimų tvarką, politinių kampanijų finansavimo kontrolės pagrindus ir tvarką, taip pat Politinių organizacijų įstatymas, reglamentuojantis juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra politinė partija ir rinkimų komitetas, steigimą, veiklą, teises, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ir pertvarkymo ypatumus, politinių partijų ir rinkimų komitetų finansavimo ir finansavimo kontrolės tvarką.

Kalbant apie naujoves rinkimuose, verta paminėti, kad politinės kampanijos metu su ja susijusią politinę reklamą gali užsakyti tik politinės kampanijos dalyviai ar jų vardu veikiantys asmenys. Sutrumpėja ir rinkimų agitacijos laikas – anksčiau galiojo 30 valandų rinkimų agitacijos draudimas, dabar ji draudžiama rinkimų dieną nuo 00 val. iki 20 val., t. y. iki rinkimų likus septynioms valandoms.

Be to, rinkėjams bus daugiau balsavimo dienų. Pavyzdžiui, balsavimas iš anksto vyks antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos ir prasidės viena valanda anksčiau, t. y. nuo 7 val. ryto“, – teigė L. Matjošaitytė.

Galbūt siūlomos idėjos ar sprendimai yra labai puikūs, tačiau, pavyzdžiui, tai ne savivaldos lygio klausimas.

Pasak ekspertės, dar vienas labai svarbus pokytis, susijęs su savivaldybių tarybų ir merų rinkimais, – rinkėjai balsuos tik toje savivaldybėje, kurioje jie iki rinkimų likus 60 dienų bus deklaravę savo gyvenamąją vietą. Anksčiau buvo taikomas 90 dienų terminas.

Yra ir kampanijų finansavimo pokyčių. Mažos aukos dydis nuo anksčiau nustatyto 12 eurų padidintas iki 50 eurų. Anksčiau fiziniai asmenys, norintys paremti kandidatą didesnėmis nei maža auka piniginėmis sumomis, turėjo deklaruoti ir turtą, ir pajamas, dabar užtenka deklaruoti tik pajamas. Be to, anksčiau kampanijos dalyviai galėjo būti remiami ir grynaisiais pinigais, dabar tokios galimybės nebeliko. Visos aukos turi būti skiriamos pervedimais per banką.

Patarimai rinkėjams

Kokią svarbią informaciją turėtų žinoti rinkėjai prieš rinkimus?

„Pirmiausia, svarbu nepamiršti, kad kiekvienas rinkėjo balsas yra labai svarbus ir gali nulemti rinkimų rezultatus. Todėl dalyvauti rinkimuose yra ypač svarbu. Jeigu aplinkybės taip susiklostė, kad rinkėjas rinkimų sekmadienį į savo rinkimų apylinkę atvykti negali, savo teise balsuoti galima pasinaudoti ir išankstinio balsavimo dienomis. Kad į rinkimų apylinkę balsuoti atvykęs rinkėjas galėtų lengviau apsispręsti, kurią politinę organizaciją ar kandidatą balsavimo biuletenyje pasirinkti, rekomenduočiau iš anksto susipažinti su rinkimų programomis, kandidatų biografijomis ir kita apie kandidatus viešai tiek rinkimų organizatoriaus, tiek ir pačių politinės kampanijos dalyvių skelbiama informacija“, – į ką rinkėjai turėtų atkreipti dėmesį patarė L. Matjošaitytė.

Be to, prieš rinkimus ekspertė pataria stebėti įvairiausius rinkimų programoms ir kandidatams prisistatyti skirtus debatus.

Pasirinkimas lyg dėlionė

Anot L. Matjošaitytės, Rinkimų kodeksas aiškiai draudžia rinkimų kampanijoje naudotis tarnybine padėtimi ar administraciniu resursu. „Jeigu kandidatas sudaro sau ar kitiems asmenims išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas, pavyzdžiui, atstovaujamai politinei jėgai neatlygintinai ar išskirtinėmis sąlygomis suteikia paprastai mokamas paslaugas, ar kandidatas savo rinkimų kampaniją finansuoja valstybės, savivaldybių ar ES institucijų lėšomis, jau galima kelti klausimą, ar nebuvo pažeisti rinkimų veiklą reglamentuojantys teisės aktai“, – sakė pašnekovė.

Paklausus, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, renkantis už kurį kandidatą balsuoti, rinkimų ekspertė teigė, kad rinkėjai, rinkdamiesi iš kandidatų, atkreipia dėmesį į jų politines pažiūras ir deklaruojamas vertybes. Jeigu jos neturi jokių sąlyčio taškų su rinkėjo turimais politiniais įsitikinimais, labai didelė tikimybė, kad rinkėjas tokio kandidato nesirinks ir už jį nebalsuos.

„Žinoma, ne mažiau svarbu įvertinti ir tai, kaip kiekvienas kandidatas prisistato, kokius darbus, jeigu bus išrinktas, planuoja atlikti, ar kandidato pažadai iš tiesų galėtų būti praktiškai įgyvendinami. Galbūt siūlomos idėjos ar sprendimai yra labai puikūs, tačiau, pavyzdžiui, tai ne savivaldos lygio klausimas, o galbūt tam tikriems rezultatams pasiekti reikės gerokai daugiau nei vienos kadencijos? Jeigu vienas ar kitas rinkimuose dalyvaujantis kandidatas jau turėjęs patirties savivaldos lygio ar nacionalinėje politikoje, rinkėjai gali pasidomėti, kaip jam sekėsi ankstesnė politinė veikla. Ar jis, kaip politikas, pateisino rinkėjo lūkesčius? Gal, priešingai, tiek veikla, tiek ir siūlomi sprendimai nuvylė“, – svarbių klausimų pateikė rinkimų ekspertė.

Naudinga žinoti

Norintiems tinkamai pasirengti balsavimui, ekspertė pataria atlikti šiuos veiksmus.

Pasižymėti savo kalendoriuje rinkimų datą.

Susipažinti su rinkimų programomis, kandidatų biografijomis ir kita apie kandidatus patikimuose informacijos šaltiniuose skelbiama informacija.

Stebėti ir aktyviai dalyvauti kandidatų debatuose.

Rinkimų dieną eiti balsuoti ir pakviesti savo pilietinę pareigą atlikti šeimos narius, draugus, kolegas.