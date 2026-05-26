 EK pirmininkė: dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija

EK pirmininkė: dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija (Papildyta)

2026-05-26 16:40
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Vilniuje viešinti Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandanti destabilizuoti visuomenes.

Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas Europos Komisijos Pirmininkės ir Estijos bei Latvijos Prezidentų susitikimas

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„Tai nėra pavieniai incidentai. Tai yra tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti mūsų demokratines visuomenes“, – spaudos konferencijoje Vilniuje teigė EK pirmininkė.

„Bet, kaip ir Ukrainos mūšio lauke, Rusijai nepavyksta. Kaip ir anksčiau, kai jie pasinaudojo migrantais kaip ginklais ir stūmė juos per sieną, ir vėl noriu pagirti Baltijos šalių gyventojų atsparumą. Jūs reagavote ramiai, atsakingai ir aiškiai pasiuntėte žinutę Rusijai: „Mes laimėsime.“ Europa visiškai solidarizuojasi ir yra vieninga su Estija, Latvija ir Lietuva“, – kalbėjo ji.

U. von der Leyen pabrėžė, kad ES investuoja į priešdroninius pajėgumus, pažangią oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalys sulauks papildomų 12 mlrd. eurų per SAFE programą.

„Jau pasirašėme SAFE planą su Lietuva ir esame pasiruošę pasirašyti tokius planus su Latvija ir Estija. Šiuo metu investuojame į priešdroninius pajėgumus, pažangią oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą“, – teigė ji.

EK pirmininkės teigimu, iš Sanglaudos fondo Baltijos šalims buvo nukreipta 1,5 mlrd. eurų gynybos pasirengimui, pasienio stebėsenai ir ekonominiam saugumui.

„Iš esmės pritaikėme dabartines priemones prie naujos tikrovės ir laikysimės to paties požiūrio kitame ilgalaikiame biudžete“, – pabrėžė U. von der Leyen.

Ji pažymėjo, kad taip pat veikia „EastInvest“ platforma, kuri leidžia su Rusija, Baltarusija ir Ukraina besiribojančioms valstybėms sutelkti europines lėšas saugumui ir atsparumui didinti. Tam numatyta 28 mlrd. eurų privačių ir viešų investicijų.

Tuo metu kitame ilgalaikiame biudžete EK siūlo penkis kartus padidinti finansavimą gynybai ir dešimt kartų padidinti finansavimą kariniam mobilumui.

Be kita ko, ji atkreipė dėmesį į poreikį sumažinti dronų išryškintas pažeidžiamiausias vietas.

„Pasirengimas turi būti pagrindinis principas, kuriuo remiantis formuojamas mūsų visuomenių atsparumas, ekonominė politika ir saugumo architektūra“, – kalbėjo EK pirmininkė.

„Rytų valstybės narės nustatys standartą visoms kitoms, nes tai, ką jūs patiriate šiandien, likusi Europa gali patirti rytoj“, – pridūrė ji.

Pasak jos, atotrūkis bus mažinamas pradedant nuo vieningesnės perspėjimo sistemos ir geresnio tarpvalstybinio koordinavimo. Be to, pasak jos, svarbu geriau sujungti nacionalines sistemas, pavyzdžiui, su ES kosmoso programomis „Copernicus“ ir „Galileo“, kas leistų geriau dalintis informacija tarp valstybių ir taip pat padidinti ankstyvojo perspėjimo pajėgumus.

„Galime inicijuoti, bendrai koordinuodami su NATO, bendrą išsamų jau turimų antidroninių ir ankstyvojo perspėjimo sistemų pajėgumų vertinimą visame regione, kad galėtume kartu atpažinti kritines spragas ir paspartinti paramą ten, kur jos labiausiai reikia, kad spragas užpildytume“, – teigė EK vadovė.

Be to, ji kalbėjo, kad Europa turėtų paruošti „protokolą tokioms hibridinėms situacijoms“.

Šiame straipsnyje:
baltijos šalių prezidentai
Europos Komisijos vadovė
dronų incidentai

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Komentarai

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juk URŠULA
ES Aukščiausio teismo 2026m kovo 10 d nutarimu yra n u š a l i n t a nuo ES Komisijos pirmininkės pareigų --už milžinišką korupcinę veiklą.--Todėl atvyko į Pabaltijo vadovų susitikimą kaip nelegali ES atstovė.--Ir visa tai rodo , jog ES parlamentas taikstosi su KORUPCIJA, kuri yra i š p l i t u s i ne tik pačioje ES Konisijoje , bet ir yra pavyzdys korupcijos plitimui ES valstybėse
5
0
N
O,kai išaiškės tiesa,kad cia ukrainiecių siųsti dronai,ir tie rusai visai ne prie ko,kas tada?
8
-1
Vai vai
Ir tokia kvaiša vadovauja Europai...
3
-1
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