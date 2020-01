E. Gentvilas: prezidentas be reikalo ėmėsi to smulkaus šiaudo

Parlamentaras primena, kad prezidentas neturi konstitucinės galios atleisti ministrą, bet, pasak E. Gentvilo, šalies vadovas gali spausti premjerą Saulių Skvernelį, kodėl šis nevykdo savo pažadų.

„Yra prezidento pozicija, šitas ministras negali dirbti. (G. Nausėda gali klausti – ELTA), gerbiamas S. Skverneli, kodėl jūs nevykdote savo pažado, kuomet buvote man pažadėjęs, kažkada prieš Kalėdas, kad per savaitę išspręsite, koks čia gumos tempimas? (...) Prezidentas neturi veltis į detales, jis seniai yra išsakęs švelnesne ir grubesne forma, kad ministras netinka eiti pareigų. Jis to ir turi laikytis. Ar jis turi rinkti įrodymus, remtis tikromis, netikromis žiniomis? Ne. Jis tiesiog kaip politikas mano, kad šitas ministras negali eiti pareigų ir tai turi tapti S. Svernelio atsakomybe nuimti šitą ministrą“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė E. Gentvilas.

„Dabar prezidentas daužosi kaip paukštelis į langą, vietoje to, kad kartą, paskutinį kartą kalbėtų su premjeru. Premjere, tai yra tavo atsakomybė, tave aš atleisti galiu, ministro negaliu atleisti. Tačiau premjerą galiu patraukti. Tai prezidentas turėtų atsistoti į tokią poziciją“, – teigė E. Gentvilas.

Dabar prezidentas daužosi kaip paukštelis į langą, vietoje to, kad kartą, paskutinį kartą kalbėtų su premjeru.

Anot liberalo, prezidentas be reikalo pateikė naujus kaltinimus, kad J. Narkevičius įdarbino apie 20 savo partijos bičiulių ministerijos valdomose įmonės.

„Tegul prezidento patarėjai pasižiūri, ar nesuklaidino prezidento. 20 ar ne 20, ar 5, ar artėja prie 20 ir ar galima sakyti, kad 20 žmonių. Akivaizdu, kad politinėje komandoje yra įdarbintų žmonių, o tas yra natūralu ir nesmerktina. Galų gale, tai neskamba kaip Andriaus Palionio bandymas įdarbinti grynai partinius žmones bei be jokios darbinės patirties. Mano galva, prezidentas be reikalo ėmėsi to smulkaus šiaudo. Yra principinė pozicija, ji prezidento išsakyta daug kartų. Tai kam dabar kaip skęstančiam kažkokio šiaudo ieškoti. Dar jeigu nepataikė, tai iš viso tampa indulgencija J. Narkevičiui ir tiems, kurie bando išsaugoti J. Narkevičių. (Kuomet jie teigia – ELTA), kad prezidentas suklaidintas ir jis meluoja. Vargu ar reikia imtis tokių smulkių dalykų“, – teigia E. Gentvilas.

ELTA primena, kad ketvirtadienio rytą LRT radijui duotame interviu prezidentas Gitanas Nausėda dar kartą sukritikavo J. Narkevičių ir teigė, kad ministras susisiekimo sektoriuje įdarbino apie 20 su partija susijusių žmonių. Kartu prezidentas dar kartą deklaravo, kad nekeičia savo pozicijos dėl susisiekimo ministro, ir vis dar mano, jog J. Narkevičius turi trauktis.

Savo ruožtu susisiekimo ministras J. Narkevičius tvirtina, kad prezidento G. Nausėdos teiginiai, jog jis įdarbino apie 20 savo partijos bičiulių ministerijos valdomose įmonės, – netiesa. Pasak J. Narkevičiaus, prezidentas yra sąmoningai klaidinamas.