Drukteinis atskleidė, ar ištesėjo pažadą dėl kaklaraiščio

„Sprendimo rezultatas yra toks, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė (…) I. Ruginienė bus nominuojama kaip socialdemokratų kandidatė į ministro pirmininko pareigas“, – po partijos prezidiumo posėdžio kalbėjo LSDP laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Diskusijų buvo nemažai. Džiaugiuosi, kad žmonės, atvykę iš įvairių regionų, kampelių, turėjo savo nuomonę. Kaip jau girdėjote, iš valdybos mes išėjome su dviem pavardėmis, viduje diskutavome apie abi pavardes (…). Dauguma nuoširdžiai atsiliepė apie I. Ruginienę, tikrai gyrė ir Eugenijų Sabutį. Vyko balsavimas – 48 balsais buvo palaikyta I. Ruginienės kandidatūra, keli balsai susilaikė, keli balsai buvo prieš“, – pridūrė jis.
Už I. Ruginienę balsavo 48 partijos nariai, 5 buvo prieš, 3 susilaikė.
„Man mūsų Vyriausybės programa tinka ir patinka, pati esu prie jos prisidėjusi. Tai reiškia, visa Lietuva gali tikėtis, kad ir toliau, kad ir kam tai galbūt nepatiks, tęsime savo darbus ir dirbsime dėl Lietuvos gyventojų gerovės“, – tvirtino I. Ruginienė.
44-erių I. Ruginienė – politikos naujokė. Tad tai – svaigus karjeros skrydis. Per kiek daugiau nei pusmetį – iš profsąjungų iki premjerės.
„Patirties tam tikrus trūkumus užpildys mūsų komandinis darbas. Esame kartu su partijos pirmininku sutarę dirbti komandiškai, petys į petį. Nepamirškime, kad turime didelę partiją ir tikrai pakankamai kompetentingą Vyriausybę“, – teigė I. Ruginienė.
I. Ruginienės kandidatūra dar turės būti aptarta su prezidentu Gitanu Nausėda.
„Jis vertina šią kandidatūrą teigiamai“, – sakė M. Sinkevičius.
Gintautas Paluckas nedalyvavo. Tačiau dalyvavo Giedrius Drukteinis, kuris anksčiau žadėjo, kad suvalgys savo kaklaraištį, jeigu G. Paluckas pasitrauks. Trečiadienį atvažiavo be kaklaraiščio.
„Taip, suvalgiau. Nebereikia pažadų dalinti. Dabar reikia kitą aprangos detalę: diržą, gal laikrodį“, – tvirtino G. Drukteinis.
