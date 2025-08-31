Demokratų vicepirmininkas: tai yra kapituliacija

„Su tiek daug pasikeitimų Ministrų kabinete, aš darau išvadą, kad tai yra kapituliacija“, – BNS sakė V. Sinkevičius.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nuo pernai rugsėjo priklausė valdančiajai daugumai, tačiau iš pareigų atsistatydinus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, suformuota nauja koalicija. Demokratai į ją nebuvo pakviesti.
Naują koaliciją sudarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ji turės 82 balsus Seime.
Valstybei tai reiškia, kad metai laiko praktiškai buvo iššvaistyti, kad buvo parinkti netinkami žmonės.
„Iškeliama balta vėliava ir pripažįstama kapituliacija, iš esmės formuojamas naujas Ministrų kabinetas. Bet valstybei tai reiškia, kad metai laiko praktiškai buvo iššvaistyti, kad buvo parinkti netinkami žmonės. Priežasčių, kodėl jie buvo netinkami, visuomenei nebuvo paaiškinta“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas ketvirtadienį nusprendė keisti tris ministrus, tarp jų – ir finansų ministrą Rimantą Šadžių, vietoje jo į šias pareigas siūlomas viceministras Kristupas Vaitiekūnas.
Aiškindama šį pasikeitimą, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigė norinti turėti savo „dešiniąją ranką“ finansų ministro asmenyje.
„Aš pats buvau Vyriausybėje, labai sunku turėti santykį su finansų ministru, nes jų darbas yra griežtai saugoti biudžetą. O visos kitos ministerijos ieško būdų rasti pinigų, kažkam reikia investicijoms, kažkam pensijoms, kažkam dar kažkokiems tai projektams“, – teigė V. Sinkevičius.
„Manau, kad R. Šadžius buvo vienas kompetentingiausių, labiausiai patyrusių ministrų. Kodėl jis buvo pakeistas? Aš tokio paaiškinimo neradau“, – sakė politikas.
Pasak V. Sinkevičiaus, būsimojo finansų ministro laukia užduotis „išsikovoti“ Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) lėšų, kurių dalį Europos Komisija (EK) yra įšaldžiusi.
Kaip skelbė BNS, EK nesuteikia Lietuvai skirtų 400 mln. eurų RRF lėšų laukiant, kol šalis priims mokesčių pakeitimus, pirmiausia įvedant visuotinį nekilnojamojo turto (NT) mokestį.
R. Šadžius liepos pradžioje interviu BNS teigė besitikintis, jog Seime priimtas mokesčių paketas turėtų tenkinti Komisiją, o minėta suma ar bent didžioji jos dalis Lietuvai bus išmokėta.
„R. Šadžius turi šiokį tokį vardą Briuselyje, jis yra kažkiek žinomas, gali atvažiuoti į derybas, jam nereikia ilgo prisistatymo, kas jis toks, jis gali eiti iškart prie esmės. Dabar žmonės yra visiškai nauji, o reformos, kurios įgyvendintos, toli gražu neatitinka RRF plano. Lauks labai sudėtingas uždavinys rasti sąjungininkų Briuselyje, paaiškinti tų reformų įgyvendinimą ir gauti Vyriausybei likusias neišmokėtas RRF lėšas“, – teigė V. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, R. Šadžius nėra vienintelis socialdemokratų keičiamas ministras.
Susisiekimo ministrą Eugenijų Sabutį turėtų keisti jo viceministras Juras Taminskas, į kultūros ministrus vietoje Šarūno Biručio siūloma Seimo narė Vaida Aleknavičienė, I. Ruginienę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovės poste pakeis parlamentarė Jūratė Zailskienė.
