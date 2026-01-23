Kapčiavimas

Žodžiu, atidundėjo Vyriausybės, kariuomenės atstovai, supylė, sukasė kapčius ir pasakė: čia bus poligonas. Tada atėjo vietiniai dzūkai, išspardė, sutrypė tuos kapčius ir pasakė, kad nieko čia nebus. Tai ką dabar daryti?
Pavyzdžiui, galima sielotis, kad Kapčiamiestis yra provincija ir žmonės čia masto paviršutiniškai, t. y. dėmesys krypsta į tokius objektus kaip grybai, uogos, paukščiai, dulkės, triukšmas. Gali atrodyti, kad rūpinimasis grybais yra fantastiškai absurdiškas, primenantis beprotišką nutikimą su viduramžių Stambulo uosto krovėju, kuriam laivas prispaudė koją prie prieplaukos, ją sutraiškė ir nutraukė. Kai koja pūkštelėjo į vandenį, jūreivis suriko: „Mano batas!“ Tačiau ir dabar ne vienas praradęs galvą sielojasi dėl kepurės.
Nežinia, ar Kapčiamiestis taps suklupimo akmeniu šaliai, bet aišku, kad problemos geluonis – diskusija dėl poligono yra tiesiogiai paveikta bendro nepasitikėjimo Seimu ir Vyriausybe. Ne tik dabartine. Valdžios ir visuomenės solidarumo lygis visada buvo mikroskopinis.
Deja, maksimalią solidarumo degradaciją išgyvename būtent dabar, kai solidarumas įgavo egzistencinę svarbą. Kaip tai atrodo nacionaliniu lygmeniu, dabar demonstruoja susitelkti vardan Tos nenorinčios partijos.
Kodėl rinkėjai turėtų būti atsakingesni už partijas ir paminti savo interesus dėl aukštesnių? Nesąžininga būtų to reikalauti, nors kam dabar labai rūpi – sąžininga ar nesąžininga. Teisingiausia būtų elgtis nuosekliai: atvežti dzūkams daug lagaminėlių su eurais. Kad jie kapčių nebespardytų. Dar yra svarbi sąlyga – eurai turėtų būti ne iš valstybės biudžeto, bet iš tradicinių partijų sąskaitų.
