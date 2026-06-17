 Demokratų valdyba pritarė naujos koalicijos sutarčiai

Demokratų valdyba pritarė naujos koalicijos sutarčiai

2026-06-17 19:19
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ valdyba trečiadienį pritarė naujos koalicijos su socialdemokratais ir „valstiečiais“ sutarčiai.

Virginijus Sinkevičius
Virginijus Sinkevičius / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„-Valdyba vienbalsiai pritarė, kad rytoj Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ įgaliotas frakcijos seniūnas pasirašys koalicijos sutartį“, – po demokratų valdybos posėdžio BNS sakė laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius.

„Valstiečių“ ir socialdemokratų tarybos koalicinei sutarčiai pritarė antradienį.

BNS rašė, kad socialdemokratai birželio pradžioje nutarė nutraukti koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.

Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ Seime turėtų 75 atstovus.

Demokratai valdančiojoje koalicijoje, kurią dar sudarė Socialdemokratų partija ir „Nemuno aušra“, dirbo nuo 2024 metų lapkričio iki 2025 metų rugpjūčio.

Tuomet atsistatydinus socialdemokratų premjerui Gintautui Paluckui performuota ir valdančioji dauguma. Tada socialdemokratai į ją vietoj demokratų pakvietė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.

 

Šiame straipsnyje:
Virginijus Sinkevičius
Vardan Lietuvos
Demokratų valdyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų