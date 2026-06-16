Demokratų lyderis: esame numatę kandidatus į visų trijų ministerijų vadovus

„Esame nusimatę ir, kai tik galėsime, kai tik tos pavardės bus suderintos, pirmiausia, su Mindaugu (Sinkevičiumi – ELTA), vėliau ir su prezidentu, mes tikrai jas iš karto pateiksime visuomenei. Ir aš net neabejoju, kad tie žmonės taip pat jums prisistatys ir atsakys į visus rūpimus klausimus“, – antradienį po Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyrių pirmininkų susirinkimo Eltai sakė jis.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderiui Mindaugui Sinkevičiui apsisprendus imtis atsakomybės ir vadovauti Vyriausybei, laikinasis demokratų pirmininkas sako, kad jo vadovaujama politinė jėga šį sprendimą vertina pozityviai. Anot jo, socdemų pirmininkas turi bendruomenės palaikymą.
„Mes vertiname pozityviai, kadangi mes buvome tie, kurie pasisakė už pačią Vyriausybės perkrovą ir tai, kad Mindaugas prisiimtų atsakomybę. Kadangi jis yra partijos pirmininkas ir, akivaizdu, kad net ir taryboje jo pasiūlytas siūlymas nutraukti sutartį su „Nemuno aušra“ ir pakviesti į derybas demokratus buvo palaikytas partijos narių ir bičiulių, tai akivaizdu, kad jis turi bendruomenės palaikymą ir tai leis jam tuos ateinančius dvejus metus dirbti“, – kalbėjo jis.
Partijos skyrių pirmininkai aptarė koalicinę sutartį – tikimasi pasirašyti ketvirtadienį
Antradienį vykusiame Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyrių pirmininkų susirinkime, pasak V. Sinkevičiaus, buvo aptarta koalicinė sutartis ir demokratams patikėtos pozicijos. Jis teigė, kad skyrių pirmininkai turėjo įžvalgų dėl darbotvarkės platesnių klausimų, prašė nepamiršti tokių temų, kaip švietimas, aplinkosauga.
Politikas akcentavo, kad demokratai žada dalyvauti ne tik trijų jiems priskirtų ministerijų kuruojamose srityse, bet bendrame valdančiosios koalicijos, Vyriausybės darbe.
„Jeigu rytoj valdyba galutinai patvirtins, pasirašę koalicijos sutartį, mes puikiai suprantame savo atsakomybių sritis, bet jos tikrai neapsiribos tomis trijomis ministerijomis. Demokratai, be jokios abejonės, bus pasiryžę bendrai dirbti koalicijoje ir aišku mes puikiai suprantame bendrą atsakomybę už valstybę“, – aiškino V. Sinkevičius.
Demokratai visuomet laikosi savo žodžio, tai aš to paties tikiuosi ir iš mūsų partnerių
„Kiti sektoriai taip pat yra svarbūs ir ten, kur bus reikalingos mūsų kompetencijos, mes tikrai dalyvausime. (…) Lygiai taip pat ir Seime – mūsų parlamentarai, kaip buvo aktyvūs dirbdami opozicijoje, lygiai tokie pat išliks ir valdančiojoje koalicijoje“, – pridūrė jis.
V. Sinkevičius tikino, kad demokratai yra nusiteikę ketvirtadienį pasirašyti koalicijos sutartį.
„Aš tikiuosi, kad pavyks (pasirašyti ketvirtadienį – ELTA), bet šiandien Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga turi tarybą, socialdemokratai turi tarybą. Nežinau, kokios ten bus priimtos pozicijos. Jeigu visa tai, kas sutarta, nesikeis, tuomet – taip. Jeigu įvyktų kažkokių pasikeitimų, tuomet aišku, turėtume vėl pradėti diskusijas iš naujo“, – sakė jis.
„Demokratai visuomet laikosi savo žodžio, tai aš to paties tikiuosi ir iš mūsų partnerių“, – pridūrė jis, paklaustas, ar sprendimo dėl koalicinės sutarties nežada keisti patys demokratai.
Kaip skelbta, antradienį LSDP pirmininkas M. Sinkevičius paskelbė, kad imsis atsakomybės vadovauti Vyriausybei. Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
Vyriausybės vadovo poste jis pakeis dabartinę premjerę I. Ruginienę. Į šias pareigas socialdemokratė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seime prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai pirmadienį sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos.
Valdančioji LSDP ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą.
Tiesa, kol kas nėra aišku dėl galimų ministrų pavardžių.
Šią savaitę pasirašyti planuojama ir koalicinę sutartį. Joje nurodytas įsipareigojimas įgyvendinti Seimo patvirtintą XXI Vyriausybės programą, kas indikuoja, kad bus naujas ministrų kabinetas, mat dabar dirba XX Vyriausybė. Koalicinėje sutartyje taip pat numatyta, kad premjerą ir Seimo pirmininką deleguoja socialdemokratai, tačiau konkrečios pavardės kol kas nėra įvardytos.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
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