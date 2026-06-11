Demokratams prašant keturių ministerijų, socialdemokratai nelinkę sutikti

„Manau, kad ateinant į derybas jų lūkesčiai turėtų būti gauti daugiau nei jiems priklauso, o mūsų – duoti mažiau. Tokios yra derybinės pozicijos, bet visur yra proporcijos, kvotos ir jų nesilaikyti mes negalime. Jiems atrodo, kad jie gali ir keturis ministrus turėti, o mums atrodo, kad jiems gal per jėgą du su puse, geriausiu atveju du (ministrai – ELTA)“, – Eltai teigė R. Budbergytė.
Tuo metu Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tikina, kad pagrindinis LSDP pasiūlymas demokratams „Vardan Lietuvos“ – vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicijoje buvusi „Nemuno aušra“.
„Lūkesčius visada galima išreikšti. Nesame linkę nieko didinti. Atramos taškas yra tai, ką kuravo „Nemuno aušra“, bet suprantame ir tai, kad „Nemuno aušros“ buvo 18 (frakcijos narių – ELTA), o demokratų yra 13 (frakcijos narių – ELTA) ir organizuojant darbą Seime tai yra gana reikšmingas skirtumas“, – Eltai teigė O. Leiputė.
„Neina kalba apie daugiau. (Demokratai „Vardan Lietuvos“ – ELTA) turi ambicijų daugiau, mes turime ambicijų, kad jie mažiau (turėtų – ELTA). Net kalbos nėra, kad galėtų būti daugiau. Mūsų siūlymas pagrindinis yra dvi, diskutuojama dėl trečios, bet mes siūlome dvi“, – pabrėžė ji.
Eltos žiniomis, demokratai derasi dėl postų Aplinkos, Žemės ūkio, Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijose.
Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms kol kas tebevadovauja „aušriečių“ deleguoti ministrai. Vis tik, keičiantis koalicijai šios kėdės atsilaisvins.
Žiniasklaida skelbė, kad per derybas „demokratai“ naujoje koalicijoje gali siekti Energetikos ministerijos, o jos vadovu tokiu atveju deleguoti parlamentarą Luką Savicką. Šiuo metu ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas sako tokių indikacijų neturintis.
Tiesa, praėjusią savaitę viešojoje erdvėje užsiminta apie galimą K. Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų. Tarp galimų scenarijų įvardyti ir svarstymai į jo vietą skirti prezidento vyriausiąjį patarėją Deividą Matulionį. Vis tik, socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius šeštadienį teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Pats V. Sinkevičius teigė tokio scenarijaus neatmetantis, bet tvirtino, kad jo sprendimas priklausys nuo Vyriausybės perkrovimo masto ir prioritetų.
L. Savickas: būtų labai sunku rasti pritarimą, jei siūlytų dvi ministerijas ir nepilną Vyriausybės perkrovimą
Savo ruožtu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vicepirmininkas Lukas Savickas tikina, kad šios keturios ministerijos yra realus diskusijų objektas.
„Manau, kad tai, kas buvo pasakyta viešai, buvo išgirsta ir derybų kontekste – jeigu būtų siūlymas, Virginijui kaip ketvirtajam ministrui būti užsienio reikaluose, tai galėtų būti realiai svarstytinas variantas“, – žurnalistams Seime teigė L. Savickas.
„Manau, kad atsižvelgiant į atskaitos tašką, kuris dabar yra turimas – tai yra realus diskusijų objektas“, – paklaustas, ar demokratai „Vardan Lietuvos“ turi lūkestį koordinuoti Aplinkos, Žemės ūkio, Užsienio reikalų ir Energetikos ministerijas, atsakė jis.
Vis tik, politikas leidžia suprasti, kad demokratų „Vardan Lietuvos“ netenkintų tik dviejų ministerijų kuravimas.
„Socialdemokratai vertina situaciją realistiškai ir jų sprendimas formuoti naują Vyriausybę yra didelis ir esminis. Tam reikia sutarti sąžiningai, proporcingai ir taip, kad tai būtų tvaru ir ilgalaikiška. Bandymas pagudrauti ar ieškoti skaičių po kablelio – prie to neprisideda“, – dėstė L. Savickas.
„Manau, kad jeigu pasiūlymas būtų apsiribojantis dvejomis ministerijomis ir labai ribota arba nepilnos apimties Vyriausybės perkrova būtų labai sudėtinga rasti pritarimą“, – pabrėžė jis.
Trečiadienį Vilniuje jau vyko pirmasis dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, o antradienį Briuselyje neformaliam pokalbiui buvo susirinkę visų trijų partijų lyderiai – Mindaugas Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga.
M. Sinkevičiaus teigimu, demokratai „Vardan Lietuvos“ išsakė, kad turi daugiau ambicijų Vyriausybėje nei tik atsilaisvinsiančios „aušriečių“ ministerijos.
Nauja koalicija formuojama, praėjusį šeštadienį LSDP tarybai nusprendus keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
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