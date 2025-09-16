Dėl „Zapad“ pratybų – žinia iš prezidento

„Pratybos nesukėlė kažkokių tiesioginių grėsmių mums. (...) Tuo pat metu, kadangi tai buvo mūsų sąmoningas pasirengimas, vyko pratybos mūsų pusėje. Tikrai labai rimtos – 17 tūkst. karių Lietuvoje, 40 tūkst. su Lenkija imant. Tai iš tikrųjų yra didelės pajėgos, kurios gerokai pranoko tas pajėgas, kurios buvo rytinėje pusėje“, – Rūdninkų poligone antradienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
Dar prieš prasidedant aktyviajai „Zapad“ pratybų daliai, praėjusią savaitę Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų ir trys bepiločiai orlaiviai buvo numušti.
Taip kad turėsime saugesnį dangų ir būsime geriau pasirengę atremti panašaus pobūdžio iššūkius ateityje.
Po pasikartojančių NATO rytinio flango valstybių oro erdvės pažeidimų Aljansas paskelbė apie misiją „Eastern Sentry“, kuri sustiprins šalių gynybą.
„Nežinau, ar rusai planavo taip, bet padarė naudingą darbą, kad NATO visu rimtumu atkreipė dėmesį į mūsų regioną, jo grėsmes ir pradėjo vadinamąją „Eastern Sentry“ misiją. Tai yra labai gerai, nes leis mums užpildyti tam tikras spragas mūsų oro gynyboje, kartu su mūsų sąjungininkų pagalba“, – sakė G. Nausėda.
„Dabar kaip tik vyksta tie planavimo ir integravimo darbai. Taip kad turėsime saugesnį dangų ir būsime geriau pasirengę atremti panašaus pobūdžio iššūkius ateityje“, – teigė jis.
Naivu tikėtis, jog Baltarusija bus atskirta nuo Rusijos
Šalies vadovas taip pat sureagavo į tarptautinėje žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad šias bendras Rusijos ir Baltarusijos pratybas stebėjo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karininkai.
Viešojoje erdvėje paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip du uniformuoti JAV pareigūnai dėkoja Baltarusijos gynybos ministrui Viktorui Chreninui už kvietimą ir spaudžia jam ranką. Apie tai pranešusio „Reuters“ teigimu, šis JAV pareigūnų vizitas yra naujausias šiltėjančių Vašingtono ir Minsko santykių ženklas.
Reaguodamas į šį JAV žingsnį G. Nausėda teigė manąs, kad Vašingtonas siekia atskirti Minsko režimą nuo Maskvos įtakos, kadangi jų buvimas sąjungininkais yra papildoma geopolitinė grėsmė.
„JAV siekia atskirti šias abi valstybes sąjungininkes – Rusijos Federaciją ir Baltarusiją – galbūt stengdamosis Baltarusiją patraukti labiau į savo pusę, nes jos buvimas artimu Rusijos sąjungininku yra tam tikra papildoma geopolitinė grėsmė“, – sakė jis.
„Ar tai yra pagrįsta politika? Aš nesiimsiu vertinti. Manau, pabandyti galima, nors didelių iliuzijų neturiu“, – pridūrė prezidentas.
Pasak šalies vadovo, dėl pernelyg rimtų priežasčių Baltarusija yra visiškai priklausoma nuo Rusijos.
„Tikėtis, kad vien užkeikimais, susitikimais, rankų paspaudimais, šypsenomis galima pakeisti jos poziciją, atleiskite, yra šiek tiek naivu“, – tęsė G. Nausėda.
Kaip rašė BNS, prieš pratybas žvalgyba skelbė, jog iš viso „Zapad“ pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
Pratybos „Zapad 2025“ vyko rugsėjo 12–16 dienomis.
