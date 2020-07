Dėl korupcijos rizikų suvaldymo per epidemiją – neeilinis NSGK posėdis

„Ministras Aurelijus Veryga atostogaus visą vasarą, o prasidėjus antrai bangai tiesiog žiūrėsim, kaip bus ir kaip čia valstybė turi reaguoti? Tai nepriimtina. Pirma banga pavasarį jau parodė, kad pradžioje buvo padaryta daug rimtų klaidų, nes nebuvo ruošiamasi. Klaidos kartojamos. Todėl jau šiandien Vyriausybė privalo smulkiai visuomenei pristatyti veikimo planą ir visas jo detales dėl rudenį galimos antros koronaviruso bangos”, – sako Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas.

Į komiteto posėdį dėl pasirengimo antrai koronaviruso infekcijos bangai kviečiami sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Opozicijos pateiktame rašte taip pat nurodoma, kad posėdžio metu turi būti svarstomas klausimas ir dėl nedeklaruotų tarpininkų galimos neskaidrios įtakos organizuojant Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vykdytiems koronaviruso tyrimams skirtų reagentų bei kitiems susijusiems viešiesiems pirkimams ir epidemijos suvaldymo procesams.

Antradienį Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdyba paskelbė, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai neteisėtų veiksmų, susijusių su didelės vertės koronaviruso (COVID-19) reagentų pirkimu. STT pareiškė, kad valstybės institucijoms kovo mėnesį siekiant ypač skubiai įsigyti didelį kiekį koronaviruso (COVID-19) tyrimo reagentų ir pradėjus derybas su vienos užsienio įmonės įgaliotu atstovu, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos prezidentas ir įvairių Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministerijos komisijų narys Šarūnas Narbutas ėmė veikti kaip neoficialus tarpininkas tarp Lietuvos institucijų ir privačios Ispanijos bendrovės.

Ikiteisminio tyrimo, kuriam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas, medžiagoje, anot STT, taip pat yra duomenų apie tai, kad įtariamasis minėtos įmonės atstovui galimai buvo įvardijęs didesnę nei 300 000 eurų sumą už jo tarpininkavimo paslaugas šiame pirkime.

„Pradžioje laiku nenuperkamos būtinos medicininės priemonės, o tada už daug kartų brangesnę kainą perkama iš tiekėjų per artimus tarpininkus. Prašysime ministro Aurelijaus erygos ir Vyriausybės kanceliarijos vadovų Algirdo Stončaičio bei Luko Savicko paaiškinti, kaip organizuojami viešieji pirkimai, kad neoficialiai veikiantys asmenys, už atlygį iš privačių tiekėjų, gali tiesiogiai veikti per ministrus, Vyriausybės kanceliarijos vadovus ir per pažintis prastumdami savų kompanijų produkciją”,- sako Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas L.Kasčiūnas.

Į NSGK posėdį dėl korupcijos rizikų suvaldymo epidemijos metu siūloma kviesti ir STT direktorių Žydrūną Bartkų.