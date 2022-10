Dalyvaujant Lietuvai asamblėjoje pasmerktas „Ryanair“ lėktuvo nutupdymas Minske

„Turėjome progą stebėti svarbų tarptautinės aviacijos įvykį, kai dauguma pasaulio valstybių – ICAO asamblėjos narių išreiškė savo valią, pasmerkdamos grėsmę civilinei aviacijai ir žmonių saugumui sukėlusius neteisėtus Baltarusijos vyriausybės veiksmus. Šis sprendimas patvirtino aiškią pasaulio nuostatą, kad civilinė aviacija negali būti naudojama neteisėtiems tikslams, o pasikėsinimas į jos saugumą yra netoleruotinas“, – sakė ICAO asamblėjos sesijoje dalyvavęs susisiekimo viceministras Julius Skačkauskas.

Anot viceministro, ICAO tarybos, sekretoriato ir tyrimo komandos dėka buvo atskleista šio incidento eiga ir detalės bei aiškiai įvardinti ir pasmerkti kaltininkai.

Kanadoje vykstančioje sesijoje penktadienį asamblėja priėmė rezoliuciją, smerkiančią Baltarusijos vyriausybę už Čikagos konvencijos pažeidimą – neteisėtus veiksmus, kuriais ji sąmoningai sukėlė pavojų „Ryanair“ lėktuvo skrydžio saugai ir juo skridusiems keleiviams, kai pernai gegužės 23 dieną privertė Minske nutūpti iš Atėnų tarptautiniu maršrutu į Vilnių skridusį keleivinį „Ryanair“ lėktuvą.

Minsko oro uoste tuomet pareigūnai sulaikė lėktuvu skridusį Baltarusijos režimą kritikavusį aktyvistą Ramaną Pratasevičių bei jo buvusią draugę, tuomet Vilniuje studijavusią Sofiją Sapegą.

ICAO asamblėja yra aukščiausia šios organizacijos instancija, ją sudaro visos šios organizacijos narės – 193 pasaulio valstybės. Asamblėja nagrinėja ICAO tarybos išvadas, pagal jas imasi atitinkamų veiksmų ir priima sprendimus bet kuriuo ICAO tarybos iškeltu klausimu.

Skrydžiui sukėlė pavojų

ICAO asamblėjos rezoliucijoje atsižvelgiama į ICAO tarybos šių metų liepos 18 dieną patvirtintas išvadas, kad pagal šio incidento tyrimų komandos nustatytus faktus „Ryanair“ lėktuvo skrydžiui buvo sukeltas pavojus, kai aukštų Baltarusijos vyriausybės pareigūnų nurodymu lėktuvo pilotams buvo pranešta apie netikrą sprogmenį lėktuve.

„Asamblėja pritaria ICAO tarybos išvadoms, kad, remiantis tyrėjų komandos ataskaita, Baltarusijos vyriausybės veiksmai, sąmoningai dalyvaujant arba būnant įtrauktai paskleidžiant informaciją apie netikrą sprogmens „Ryanair“ skrydžio FR4978 lėktuve pavojų, dėl ko lėktuvas buvo nutupdytas Minsko oro uoste, ir taip sąmoningai sukeliant pavojų komercinio keleivinio lėktuvo bei juo skridusių žmonių saugai ir saugumui, yra vertintina kaip Baltarusijos įvykdytas civilinės aviacijos panaudojimas tikslams, nesuderinamiems su Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija, kas yra skandalingas ir rimtas jos 4 straipsnio pažeidimas“, – teigiama ICAO asamblėjos rezoliucijoje.

Rugpjūčio 12 dieną ICAO taryba oficialiai informavo Baltarusiją apie Čikagos konvencijos pažeidimą, tačiau Baltarusija iki šiol nepateikė jokios informacijos apie savo veiksmus. Asamblėja rezoliucijoje ragina Baltarusiją skubiai imtis atitinkamų veiksmų atsižvelgiant į šį pažeidimą.

ICAO asamblėjos rezoliucija priimta atsižvelgiant į Čikagos konvencijos nuostatas ir principus bei patvirtinant, kad svarbiausias ICAO tikslas yra užtikrinti civilinės aviacijos saugą ir saugumą visame pasaulyje.

Ragino pradėti tyrimą

Reaguodama į priverstinį „Ryanair“ keleivinio lėktuvo nutupdymą Minske, Susisiekimo ministerija nedelsdama oficialiai kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją ICAO, prašydama pradėti tyrimą dėl aviacijos incidento Baltarusijoje ir pripažinti šios šalies oro erdvę nesaugia.

Lietuva aktyviai bendradarbiavo su tarptautinėmis institucijomis ir suteikė visą reikalingą informaciją. Tarptautinį tyrimą vykdžiusi ICAO tyrėjų komanda lankėsi su incidentu susijusiose šalyse ir rinko informaciją, duomenis bei faktus, kurie padėtų sudėlioti visą šio aviacijos incidento seką. Tyrimo metu tyrėjai susitiko su Lietuvos, Lenkijos, JAV ir Baltarusijos pareigūnais.

Po ilgiau nei metus trukusio tyrimo parengta galutinė ataskaita atskleidė nuoseklią įvykių eigą ir incidento aplinkybes.

Atsižvelgdama į tyrimo rezultatus, liepos 18 d. ICAO taryba patvirtino išvadas, kuriose pabrėžiama, kad Baltarusijos institucijos savo veiksmais sukėlė rimtą grėsmę civilinei aviacijai ir pažeidė Čikagos konvencijos nuostatas. Tarybos sprendimu atlikto tyrimo ataskaita buvo paskelbta viešai.

Penktadienį ICAO asamblėja taip pat priėmė Rusiją smerkiančią rezoliuciją, kad ši, vykdydama karinę agresiją, pažeidė Ukrainos teritorinį, taip pat ir jos oro erdvės, vientisumą ir suverenumą, be to, negrąžindama savininkams, Rusijoje pakartotinai registravo užsienio lizingo kompanijoms priklausančius orlaivius ir naudoja juos be tinkamumo skraidyti sertifikatų.

Rezoliucijoje Rusija raginama nedelsiant nutraukti minėtus veiksmus, kuriais ji pažeidžia Čikagos konvenciją ir sukelia grėsmę tarptautinės civilinės aviacijos saugai ir saugumui.

Minėti Rusijos veiksmai lėmė, kad asamblėjos sesijoje vykusiuose tarybos rinkimuose Rusija pirmą kartą nebuvo išrinkta į tarybą nuo jos narystės ICAO pradžios.