Budrys dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Bledo strateginis forumas“

Lietuvos diplomatijos vadovas pasisakys forumo sesijoje „Europa – saugi ir laisva“.
Konferencijos metu taip pat numatyti ministro dvišaliai susitikimai.
Konferencijoje dalyvaus valstybių vadovai, užsienio reikalų ministrai ir ekspertai iš Europos, Jungtinių Valstijų, Vidurio Rytų, Afrikos, Pietryčių Azijos bei tarptautinių organizacijų, kurie aptars platų spektrą tarptautinių klausimų, įskaitant ir Europos vaidmenį kuriant stabilesnę, bendradarbiavimu grindžiamą ir saugesnę ateitį.
Tarptautinė konferencija „Bledo strateginis forumas“ yra Slovėnijos vyriausybės projektas, kurį bendrai organizuoja Slovėnijos užsienio reikalų ministerija ir Europos perspektyvų centras.
Naujausi komentarai