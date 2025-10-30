Budbergytė: galbūt irgi padarėme nedidelę klaidelę

„Galbūt irgi padarėme nedidelę klaidelę, kad nepasikalbėjome su koalicijos partneriu „Nemuno aušra“, prieš tai neinformuodami, kad, žiūrėkite, nesusitvarkote, tai mes paimame“, – ketvirtadienį Eltai sakė R. Budbergytė.
„Galbūt ne iki galo buvome tvarkingai tuos dalykus sukomunikavę. Čia, matyt, irgi kaip pasekmė kyla tam tikras nesusikalbėjimas. Manau, čia greičiausiai yra padariniai, su kuriais mes visi bandome susidoroti, nes galbūt ne iki galo buvo apgalvota. Kaip sakoma, žvirblis išlėkė iš burnos ir išskrido, o iš tiesų pagalvota nebuvo“, – tęsė ji.
Trečiadienį R. Žemaitaitis „Žinių radijui“ teigė, kad, nepaisant socialdemokratų sprendimo perimti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, ši institucija priklausys „aušriečiams“ ir LSDP. Be to, anot jo, ministerijos kontrolę vykdys visa koalicija.
Pasak socialdemokratų frakcijos Seime seniūnės Orintos Leiputės, už visą Ministrų kabinetą bei jo programos įgyvendinimą yra atsakinga koalicinė Vyriausybė. Tačiau, jos teigimu, kultūros ministrą vis tiek deleguos LSDP, ne „aušriečiai“.
Kaip sakoma, žvirblis išlėkė iš burnos ir išskrido, o iš tiesų pagalvota nebuvo.
„Jis (R. Žemaitaitis – ELTA) turi nuomonę visais klausimais, žiūrint, iš kokio taško jis tai aiškina. Jeigu kalbėsime apie tai, kad visa koalicija rengia Vyriausybės programą, tai taip, visa koalicija yra atsakinga už ministerijas. Klausimas – kas deleguoja ministrą. Premjerė yra garsiai ir viešai pasakiusi, kad mes deleguosime ministro kandidatūrą į Kultūros ministeriją“, – Eltai komentavo O. Leiputė.
Savo ruožtu R. Budbergytė svarstė, kad apie ministerijos atsakomybę prakalbęs „aušrietis“ tokiu būdu pateikė savo įsivaizdavimą, kaip turėtų atrodyti kultūros ministras – ne angažuotas socialdemokratas, o atitinkantis kultūrininkų ir visų koalicijos partnerių lūkesčius.
„Galbūt tai Remigijus ir norėjo pasakyti, kaip tas kultūros ministras turi atrodyti, kad premjerė daug laiko skiria ieškodama kandidatūros, kuri būtų ne vien tik socialdemokratų pasirinkimas, bet taip pat atitiktų ir kultūros visuomenės lūkesčius bei iš dalies tenkintų koalicijos partnerių matymą“, – kalbėjo R. Budbergytė.
Ji taip pat pabrėžė mananti, kad Vyriausybės vadovė pirmiausiai nori atliepti kultūros bendruomenės lūkesčius.
„Manau, premjerė nori daugiau atliepti ne tai, ko nori „Nemuno aušra“. Premjerė nori atliepti tai, ko nori kultūros visuomenė. Ji supranta, kad tas žmonių balsas turi būti girdimas ir į jį turi būti įsiklausoma. Pati „Nemuno aušra“ dabar yra gal trečias veikiantis asmuo, tikrai ne antras, ne pagrindinis (žaidėjas – ELTA)“, – sakė ji.
Būsimo ministro partiškumas – ne būtinybė
R. Žemaitaitis taip pat yra pažymėjęs, kad kandidatas į kultūros ministrus turėtų būti nepartinis asmuo.
O. Leiputė sutiko, kad partiškumas nėra būtinoji sąlyga kandidatui į ministrus. Tačiau parlamento vicepirmininkė vis tiek laikėsi nuomonės, kad ministras turėtų priklausyti politinei organizacijai arba bent jau prijausti jos idėjoms.
„Aš apskritai esu už tai, kad tai turėtų būti politinę organizaciją atstovaujantys asmenys. Tačiau tai nėra būtinybė. Mes turime pavyzdžių, kada ministerijoms vadovauja nepriklausantys politinei partijai žmonės, bet bent jau prijaučiantys toms pažiūroms“, – sakė ji.
Tuo metu R. Budbergytė teigė, jog šiuo atveju svarbiausias faktorius yra kandidato priklausymas kultūros sektoriui.
„Šiuo metu tai yra pagrindinis atrankinis bruožas: turėti minimalius kvalifikacinius reikalavimus (...), būtent kompetenciją ir patirtį kultūros sektoriuje. Tai būtų labai logiškas žingsnis išeiti iš šitos situacijos, į kurią mes įkritome per tokias klaideles, supriešindami kultūros sektorių“, – kalbėjo socialdemokratų vicepirmininkė.
„Reikia pripažinti, labai norėtųsi, kad greičiau pasibaigtų, nes tikrai reikia žmogaus, kad būtų paskirtas ministras, kad sėstų prie biudžeto, kad spręstų kitus klausimus, kurie yra svarbūs, ir nebūtų demotyvuota dirbanti komanda ministerijoje ir apskritai visame kultūros sektoriuje“, – apibendrino politikė.
Kaip skelbta anksčiau, pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta minėta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Naujausi komentarai