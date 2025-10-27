Dar viena protestuojančios kultūros bendruomenės akcija: skambėjo peticiją pasirašiusiųjų vardai

„Šiuo metu čia vyksta kažkas panašaus, kas nutinka tuomet, kai mes prisimename mirusiuosius arba prisimename žmones, kurie mums turi reikšmę. Šie žmonės, kurie pasirašė šią peticiją mums turi didelę reikšmę, tačiau panašu, kad valdininkams kol kas ne, nes jie nebuvo išgirsti. Šiandien mes norime įgarsinti dar sykį vardus tų žmonių, kurie išreiškė savo pilietinę poziciją dėl to, kad Kultūros ministerija buvo atiduota „Nemuno aušrai“, – pirmadienį žurnalistams sakė akcijos organizatorius A. Špilevojus.
Kultūrininkų anksčiau platintą peticiją, pasisakančią prieš Kultūros ministerijos išmainymą, pasirašė beveik 82 tūkst. žmonių. Jų vardus ir pavardes akcijoje skaitė studentai. Anot A. Špilevojus, jaunimas šiam tikslui pasirinktas neatsitiktinai. Pasak jo, viliamasi, kad valdžia išgirs jaunų žmonių balsą.
„Nusprendėme, kad yra galimybė pakviesti juos ir leisti suskambėti jiems, nes jeigu valdžios atstovai nenori eiti į dialogą su mumis – mes viliamės, kad jiems gali rūpėti, turėtų rūpėti jaunų žmonių balsai. Jaunų žmonių, kurie balsuos dar daug dešimtmečių, kurie formuos Lietuvos ateitį, kurie jau formuoja ir Lietuvos dabartį“, – teigė A. Špilevojus.
Praėjusią savaitę iš pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, premjerė Inga Ruginienė pripažino, kad dabar pagrindinis prioritetas yra kuo greičiau rasti kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Vis dėlto, Vyriausybės vadovė vylėsi netrukus rasti pretendentą ir į Kultūros ministeriją.
Anot A. Špilevojaus, valdžia vilkina kultūros ministro paieškas ir tikisi, kad protestuotojai pavargs bei nutrauks akcijas.
„Politinėje padangėje niekas niekur nesistumia. Panašu, kad šiuo metu yra vilkinamas laikas, bandoma pasiekti, kad mes pavargtume, kad nusvirtų rankos, tačiau, kaip matome, rankos kol kas dar nesvyra ir tikiuosi, kad nenusvirs“, – pirmadienį akcijos metu dėstė teatro režisierius.
Kultūros bendruomenė protestų nutraukti nežada ir pirmadienį organizuoja penktąją bendruomenės asamblėją.
Peticija perduota I. Ruginienės patarėjams
Pasibaigus renginiui, peticija buvo perduota ministrės pirmininkės patarėjams Tadui Vinokurui ir Ingridai Kutkienei, pranešė Kultūros asamblėja.
„Mes patvirtiname, kad kultūros bendruomenė nebus tyli, kai pažeidžiami demokratiniai principai ir keliamas pavojus mūsų kultūros institucijoms. Kultūra nėra prekė. Kultūra yra laisvos ir demokratinės tautos šerdis“, – peticijoje pareiškė kultūrininkai.
ELTA primena, kad pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta minėta peticija.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati.
Praėjusią savaitę kultūros bendruomenė inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“. Pagrindinis protestuojančiųjų reikalavimas – visiškas Kultūros ministerijos atitraukimas nuo „Nemuno aušros“.
