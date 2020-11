Baigiantis Seimo kadencijai vėl garsiai skamba rentų klausimas

Pasiūlymą Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymo pakeitimo projektui įregistravęs Seimo vicepirmininkas Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Juozas Liesys siūlo suvienodinti rentos dydį signatarams, buvusiems Seimo nariams ir ekspremjerams.

Jis siūlo, kad valstybinės signataro rentos dydis nuo siūlomų 75 proc. Seimo nario pareiginės algos per mėnesį mažėtų iki 50 procentų. Tokio pat dydžio rentą politikas siūlo mokėti ir buvusiems Seimo nariams bei ekspremjerams.

Pagal J. Liesio siūlomą projektą, buvęs Seimo narys turi teisę gauti valstybinę Seimo nario rentą, kurios dydis yra 50 procentų Seimo nario pareiginės algos per mėnesį. Buvusiu Seimo nariu būtų laikomas asmuo, kuris buvo Seimo nariu ir nėra išrinktas kitai Seimo kadencijai.

Taip pat buvusiam Vyriausybės vadovui siūloma mokėti valstybinę Vyriausybės vadovo rentą, kurios dydis yra 50 procentų Seimo nario pareiginės algos per mėnesį. Buvusiu Vyriausybės vadovu būtų laikomas asmuo, kuris buvo Vyriausybės vadovu ne mažiau kaip dvejus metus.

Jeigu Seimas pritartų, keistųsi ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymo pavadinimas. Jį siūloma pakeisti į „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, buvusių Seimo narių ir Vyriausybės vadovų statuso įstatymą“.

Beje, siūloma, kad naujas teisinis reguliavimas įsigaliotų jau 2020 m. lapkričio 12 d.

Naujos kadencijos Seimas į pirmąjį posėdį rinksis lapkričio 13 d.

Dar vieną pasiūlymą Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymo pakeitimo projektui įregistravo Seimo nariai Andrius Mazuronis, Mindaugas Puidokas, Valentinas Bukauskas, Petras Čimbaras ir Artūras Skardžius.

Buvusiems Vyriausybės vadovams jie siūlo mokėti rentą, kurios dydis būtų 75 procentai Seimo nario pareiginės algos per mėnesį.

Pagal siūlomą projektą, buvęs ministras pirmininkas turi teisę gauti valstybinę ministro pirmininko rentą, jos dydis yra 75 procentai Seimo nario pareiginės algos per mėnesį.

Pagal projektą, buvusiu ministru pirmininku laikomas asmuo, kuris buvo ministru pirmininku ne mažiau kaip dvejus metus.

Siūloma, kad naujos nuostatos įsigaliotų nuo 2021 metų.

Dar 2007 metų mėginimas sureguliuoti rentų klausimą

Nauji, prieš šio Seimo kadencijos pabaigą atsiradę Seimo narių siūlymai dėl rentų yra adresuoti dar 2007 metų liepos 3 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymo pakeitimo ir papildymo projektui. Jau tada buvo siūloma pakeisti šio įstatymo pavadinimą, įtraukiant ir buvusius Seimo narius. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų ir buvusių Seimo narių statuso įstatymo projekte numatyta, kad valstybinės signataro rentos dydis yra 75 procentai Seimo nario pareiginės algos per mėnesį.

Projekte taip pat numatyta, kad valstybinę signataro rentą turi teisę tomis pačiomis sąlygomis kaip signatarai gauti ne tik Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai, 1990 m. kovo 11–14 dienomis vykdę svarbią valstybinę užduotį Maskvoje, tačiau ir po 1990 m. kovo 11 d. į Aukščiausiąją Tarybą –Atkuriamąjį Seimą išrinkti deputatai. Projekte nurodytos 8 pavardės: Rūta Gajauskaitė, Klemas Inta, Vytautas Kvietkauskas, Petras Papovas, Sergejus Pirožkovas, Alfonsas Svarinskas, Zita Šličytė, Mečislovas Treinys. Beje, pusė iš jų jau yra mirę.

Pagal 2007 metų projektą, buvusio Seimo nario rentos dydis priklausytų nuo Seime išdirbtų kadencijų. Buvęs Seimo nariu vieną Seimo kadenciją galėtų gauti 40 procentų Seimo nario pareiginės algos per mėnesį rentą, dvi Seimo kadencijas – 60 procentų Seimo nario pareiginės algos per mėnesį; buvęs Seimo nariu tris Seimo kadencijas ir daugiau – galėtų pretenduoti į 75 procentų Seimo nario pareiginės algos per mėnesį rentą.

Rentos galiojančiame įstatyme

Šiuo metu galioja Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymas. Šiame dokumente apie socialines garantijas buvusiems Seimo nariams ir buvusiems premjerams nekalbama.

Šis įstatymas nustato Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatų 1990 metų kovo 11 dienos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos, vienintelės teisėtos valdžios okupuotoje Lietuvoje, 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statusą ir socialines garantijas.

Įstatymas numato, kad signataras turi teisę gauti valstybinę signataro rentą. Valstybinės signataro rentos dydis yra 38,79 procento Seimo nario pareiginės algos per mėnesį.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras – tautos išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, kuris nustatyta tvarka 1990 m. kovo 11 d. užpildė vardinio balsavimo kortelę, joje pasirašė, balsavo už Aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo“ ir po juo pasirašė. Įstatyme nurodytos 124 signatarų pavardės.

Valstybinę signataro rentą turi teisę tomis pačiomis sąlygomis gauti ir Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatai, 1990 m. kovo 11–14 dienomis vykdę svarbią valstybinę užduotį Maskvoje. Tai Stasys Kašauskas, Nikolajus Medvedevas ir Mindaugas Stakvilevičius.

Įstatymo priedėlyje nurodytos ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų, kuriems suteikiamas signataro statusas, pavardės. Tai Jonas Žemaitis- Vytautas, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Juozas Šibaila-Merainis, Leonas Grigonis-Užpalis, Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Bronius Liesys-Naktis, Petras Bartkus-Žadgaila.