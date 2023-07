Ar NATO viršūnių susitikime pavyks ką nors sutarti?

Kitą savaitę Vilniuje bus sprendžiami svarbūs, jeigu ne svarbiausi šiuo metu klausimai – nuo nesutarimų dėl Ukrainos narystės iki ginkluotės atsargų didinimo ir pirmosios per kelis dešimtmečius gynybos planų peržiūros. Bet jau dabar yra abejojama, ar Vilniuje pavyks ką nors susitarti. Apie tai LNK žurnalistams pakomentavo politologas Linas Kojala.

„Manau, bus padaryti žingsniai į priekį. Oficialaus pakvietimo Ukraina šiame viršūnių susitikime negaus ir nesitiki, nes tą labai aiškiai pasakė ir NATO generalinis sekretorius ir NATO valstybių lyderiai. Tačiau tuo pačiu jie iš esmės pažadėjo, kad tai nebus tiktai dar kartelį pakartotas principas, kad NATO durys iš principo nėra atviros. Tas principas pirmą kartą Ukrainai buvo pareikštas dar 2008 m. Vadinasi, turi būti padarytas progresas. Turi būti padarytas progresas politiniame lygmenyje, pakeliant santykį tarp NATO ir Ukrainos į vadinamąjį tarybos lygmenį. Turi būti padarytas progresas tolesniuose kariniuose įsipareigojimuose, tikimės, aišku, dvišalėse saugumo garantijose. Bet kuriuo atveju, kad Ukraina būtų iš esmės per vieną mažą žingsnelį nuo narystės NATO kai tiktai tam atsiras galimybės“, – sakė L. Kojala.

– Paminėjote 2008-ųjų metų Bukarešto viršūnių susitikimą, kur Ukraina negavo pakvietimo ir dabar tai vadinama istorine klaida. Yra ir tam tikrų politikų nuomonė, kad Vilniuje gali būti pakartota šita istorinė klaida, jeigu Ukraina negaus palengvinto kelio į NATO. Kaip turėtų skambėti frazė galutiniame susitarime, kad Ukraina tikrai žinotų, kad įsipareigojimas iš Vakarų yra labai aiškus?

– Be abejo, frazės yra labai reikšmingos ir, ko gero, diskusijos dėl jų tęsis iki pat paskutinės akimirkos. Kitaip tariant, tą nuspręs lyderiai, susitikę čia, nebūtinai vien jų komandos, kurios, be abejo, ties deklaracijos tekstu dirba jau ne vieną savaitę. Bet aš tikiuosi, kad tai bus pakankamai ambicinga frazė, kuri bus priimtina visoms NATO narėms. Tuo pačiu, vien frazės nepakanka, nes akivaizdu, kad yra būtina judėti į priekį praktiniais klausimais. Kaip jau ir minėta, Ukrainos NATO taryba yra labai praktiškas veiksnys, bus galimybė Ukrainai sėdėti kartu su kitomis NATO valstybėmis narėmis prie bendro stalo, taip, nebūnant nare, bet iš esmės pagal abėcėlinę šalių pavadinimų eilę ir tvarką, ir diskutuoti apie įvairias saugumo aktualijas. Tokiu būdu, na, iš esmės, būti tos bendruomenės dalimi, net jeigu dar ne pilnaverte nare. Lygiai taip pat ir ilgalaikiai kariniai įsipareigojimai. Mes suprantame, kad yra labai svarbu, kad Ukrainos kariuomenė atitiktų NATO standartus, bet ji tą integraciją įgyvendina kiekvieną dieną mūšio lauke gindama visą Europą, o taip pat, be abejo, tikėdamasi ir sulaukdama, tą matome iš praktinių sprendimų, tolesnių Vakarų šalių įsipareigojimų tą vakarietišką ginkluotę tiekti. Tad, kitaip tariant, tas procesas turi judėti į priekį, kalbant ne tiktai apie politines deklaracijas, bet ir praktinius veiksnius.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– Ar Ukrainos prezidentas atvyks į Vilnių?

– Aš manau, kad yra didelė tikimybė, kad Ukrainos prezidentas dalyvaus NATO viršūnių susitikime. Vis tik, jis supranta kokia to susitikimo svarba, kiek daug pasaulio lyderių bus čia, įskaitant ir JAV prezidentą, Europos šalių lyderius, Lietuvos, be abejo, ir kitų valstybių vadovus. Na, ir tai yra galimybė jam pačiam dar kartelį priminti ir tuo pačiu netgi sąlygoti NATO sprendimus. Nes kai tiktai Volodymyras Zelenskis atvyksta, visas fonas, visa atmosfera sukasi aplink jo asmenybę. Kaip ir minėta, jeigu diskusijos dėl formuluočių tęsis iki pačios paskutinės akimirkos, V. Zelenskiui būnant čia, tikėtina, kad Ukrainai palankesni sprendimai bus priimti.

– Ukraina yra tik vienas iš klausimų Vilniuje, kai susirinks NATO lyderiai, bet bus ir kitų klausimų. Pavyzdžiui, pasaulio lyderiai turės peržvelgti atnaujintus NATO gynybos planus, kurie susiję su šituo Rytiniu flangu. Kaip jie gali atrodyti? Kas keisis?

– Išties, tai yra istorinis momentas. NATO sugrįžta prie šaknų. Tas pasirengimo lygis, kuris egzistavo Šaltojo karo metais, bet Šaltajam karui pasibaigus, tarsi ir manant, kad karas Europoje nebebus niekada tiesioginė grėsmė, šiek tiek atsipalaidavo. Dabar yra numatyti kelių tūkstančių puslapių gynybos planai, kuriuos rengė kariškiai. Jie yra labai detalūs, jie nurodo konkrečias šalis, konkrečių šalių pajėgas, kurios turi atlikti atskiras funkcijas tam, kad visas NATO aljansas būtų saugus, numato visą logistinę grandinę, numato kitas detales, kurios yra labai reikšmingos reaguojant į bet kokio tipo grėsmę. Kitaip tariant, tai nėra tiktai popieriniai planai, tai yra planai, susieti su konkrečiais gynybiniais pajėgumais ir jų realizavimo galimybėmis. Tai sudaro prielaidas teigti, kad NATO bus gerokai pajėgesnis ir bus gerokai labiau pasiruošęs atremti bet kokią grėsmę nuo pat pirmosios akimirkos, tuo pačiu, aišku, stiprinant ir tą vadintąjį atgrasomąjį principą.