Apžvalga: referendumai ir prezidento rinkimai – svarbiausi skaičiai

BNS pateikia svarbiausius skaičius, susijusius su Konstitucijos 12 bei 55 straipsnių pataisų priėmimu ir prezidento rinkimais.

Rinkėjai. Prezidento rinkimų bei referendumų rinkėjų sąraše yra 2 mln. 472 tūkst. 405 piliečiai.

Aktyvumas. Privalomasis referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė balso teisę turinčių piliečių – 1 mln. 236 tūkst. 203 rinkėjai. Nustatant aktyvumą skaičiuojami visi urnoje rasti biuleteniai, taip pat ir negaliojantys.

Rezultatų nustatymas dėl pilietybės. Konstitucijos I skirsnio 12 straipsnis turi didesnę apsaugą ir jam pakeisti reikia daugiau kaip pusės visų piliečių balsų UŽ. Dvigubos pilietybės institutas bus išplėstas, jei už tai referendume balsuos ne mažiau kaip 1 mln. 236 tūkst. 203 rinkėjai.

Rezultatų nustatymas dėl Seimo narių skaičiaus. Konstitucijos 55 straipsniui pakeisti reikia, kad tam pritartų daugiau kaip pusė referendume dalyvavusių, bet ne mažiau kaip trečdalis visų rinkėjų. Seimo narių skaičius bus sumažintas, jei referendumo aktyvumas viršys 50 proc. ir daugiau kaip pusė jame dalyvavusių rinkėjų, bet ne mažiau kaip 824 tūkst. 135, balsuos UŽ.

Prezidento rinkimų rezultatai. Prezidentas per pirmąjį turą išrenkamas, jei dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. rinkėjų gauna daugiau kaip pusę balsų, arba su mažesniu aktyvumu – ne mažiau kaip trečdalį (824 tūkst. 135) visų rinkėjų balsų. Jei per pirmąjį turą nė vienas kandidatas nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų daugiausiai balsų surinkusių kandidatų. Per antrąjį turą išrenkamas kandidatas, surinkęs daugiau balsų.