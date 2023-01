A. Anušauskas padėkojo britams už reikšmingą indėlį į Lietuvos gynybą

„Esame dėkingi savo strateginiams sąjungininkams britams už reikšmingą indėlį į Lietuvos gynybą ir saugumo užtikrinimą. Jungtinės Karalystės buvimas Baltijos regione turi stiprų atgrasymo elementą, kurį būtina toliau stiprinti“, – pranešime antradienį cituojamas A. Anušauskas.

Kaip pranešė ministerija, Lietuva ir JK glaudžiai bendradarbiauja tiek dvišaliuose, tiek daugiašaliuose – NATO, Šiaurės šalių – formatuose. Vienas jų – JK vadovaujamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos (angl. Joint Expeditionary Force, JEF), kurioms pajėgumus skiria dešimt Europos valstybių, tarp jų ir Lietuva.

Praėjusiais metais pasikeitus saugumo situacijai regione, JK buvo atsiuntusi į Lietuvą savo žvalgybos ir stebėjimo karių grupę, o į Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazę Šiauliuose sraigtasparnius CH-47 ir AH-64.

Be to, reaguodama į situaciją Ukrainoje, pernai gegužę JK dislokavo Baltijos šalyse ir Nuolatinę jungtinių pajėgų vadavietę (angl. The Standing Joint Force HQ, SJFHQ). Visą mėnesį vadavietė vykdė pratybas, jų metu išbandė ir sustiprino ryšio kanalus, kad į kylančias grėsmes ir hibridinius veiksmus Baltijos jūros regione būtų reaguojama greitai ir vieningai.