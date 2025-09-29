Adomavičius apie atsistatydinimą negalvoja: tik pradėjau dirbti

„Aš tik pradėjau dirbti, pirmos dienos. Tai aš nematau tam prasmės“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė I. Adomavičius, paklaustas, ar matant sektoriaus pasipiktinimą nežada trauktis iš pareigų.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 57 tūkst. žmonių.
Jeigu ir toliau nebus išgirsti prezidento bei premjerės, menininkai žada spalio pradžioje rengti įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė Gitano Nausėdos globos.
Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, šią savaitę prezidentas G. Nausėda žada susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene.
