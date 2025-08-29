 Žvagulis pribloškė nauju įvaizdžiu

2025-08-29 09:57 kauno.diena.lt inf.

Socialiniuose tinkluose žinomas šalies atlikėjas Žilvinas Žvagulis pasidalijo nuotrauka, kuri nustebino ne vieną.

Žilvinas Žvagulis / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

„Ryt M.A.M.A vasara koncertui Raudondvaryje apsiruošęs...“ – ketvirtadienio vakarą feisbuke rašė Ž. Žvagulis.

Pasidalintoje nuotraukoje matyti žinomo vyro išvaizdos pokyčiai – daugelį metų įvaizdžio dalimi buvusių plaukų nebeliko, Ž. Žvagulis juos nusiskuto.

Po įrašu pasipylė gerbėjų komentarai – vieni žėrė komplimentus, teigė, kad atlikėjas atrodo jaunatviškai, kiti gailėjo nurėžtų plaukų.

„Gaila tokių gražių plaukų... Bet Jūs vis tiek nuostabus“, – komentavo viena moteris.

Kiti juokavo, kad galbūt Ž. Žvagulis pralaimėjo lažybas.

Tuo tarpu grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius savo kolegą Ovidijų Petrauską kvietė prisijungti prie Ž. Žvagulio.

„Važiounam“, – pritarė O. Petrauskas.

„Atsivešiu mašinėlę. Galėsit smagintis per koncertą“, – šmaikštaudamas atsakė jiems Ž. Žvagulis.

