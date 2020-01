Vos pagimdžiusi I. Puzaraitė parašė žinutę: aš kaip nauja, galim dirbt!

Štai dainininkė Irūna Puzaraitė-Čepononienė dirbo vos ne iki paskutinės nėštumo savaitės, o vos pagimdžiusi savo kolegai Mariui Jampolskiui parašė žinutę: „Aš kaip nauja, galim dirbt“.

„Manau, kad su jos genais ji galėtų turėti 20 vaikų, antrą dieną „susitraukia“ ji ir gali eit į sceną“, – jau šį vakarą 19.30 val. LNK laidoje „KK2 penktadienis“ atviraus Marius Jampolskis.

„Aš negaliu be to gyventi, o vaikelis daug nereikalauja. Tiktai pienuko, meilės. Turiu gerą palydovą šalia, kuris dukrytei ir mamą atstoja šiuo metu, tai yra mano vyras... Be to, toks mūsų yra darbas, mes negalim sustoti. Reikia save parodyti, reikia apie save priminti...“, – sako Irūna, paklausta ar nesigaili, kad vos pagimdžiusi vėl pradėjo koncertuoti.

Irūnai pritarė ir Seimo narė Agnė Bilotaitė, auginanti du mažus vaikus: Jonui – 2 metai, Benui – 4 mėnesiai. „Parlamento nariai neturi motinystės atostogų, tokia yra tvarka. Taigi, iškart po gimdymo atostogų grįžau į darbus, o mano vyras jau antrą kartą išėjo tėvystės atostogų“, – sako Agnė.

Į darbą, namuose palikusi vos poros savaičių kūdikį išskubėjo ir makiažo meistrė Rasa Janulevičienė: „Jaučiausi taip lyg daryčiau kažkokį žygdarbį, bet klientės išgirdusios mano istoriją ėmė reikšti užuojautą... Gal esu vieniša mama? Gal nėra ką valgyti“.

Visų šių moterų pasirinkimą nesėdėti namuose palaimino jų vyrai.

Tuo metu skyrybas ištvėrusi ir keturis vaikus auginanti Asta Baukutė yra atvira: ji yra viena ir vos spėja suktis. „Du jaunesni sūnūs, faini bernai, yra mano plastinės operacijos, mano jaunystės eliksyras“, – sako Asta, pridurianti, kad vienai auklėti vaikus sudėtinga, bet tikrai įmanoma. Astos namuose svarbiausia – pareigos ir disciplina. Aktorės vaikai baigė ar lanko muzikos mokyklas, žaidžia futbolą, laiku eina miegoti ir žino, ką reiškia tvirtas mamos „ne“!

Kodėl vienos moterys renkasi motinystę, o kitos neria į darbus? Kodėl trynukus auginančią Simoną Lipnę ištisai atakuoja pavyduoliai? Ir kada Irūna gimdys trečią kūdikį?