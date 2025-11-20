Neringa Norbutaitė-Mažeikienė: kai apsivelku sesers kurtus drabužius, jaučiuosi ypatingai

Žinoma moteris sako, kad „Rigonda Style“ kūrybą vertina labiau nei žinomiausių mados namų šedevus. Taip yra todėl, kad Neringa iš arti gali įvertinti sesės autorinę mezgimo techniką ir iš natūralių, prabangių siūlų kuriamus drabužius – sukneles, kostiumėlius, megztinius, paltus ir švarkelius.
Nugali vardinius kūrinius
„Mano sesės abi yra meniškos sielos. Dar paauglystėje puošdavo mane rankų darbo drabužiais. O Rigonda... ji turi auksines rankas. Tie, kas paragauja jos kūrybos, tampa priklausomi nuo „Rigonda Style“, – neabejojo N. Norbutaitė-Mažeikienė.
Anot jos, Rigonda yra dizainerė, kurios butike gimsta unikalūs drabužiai ir puošnios puokštės. Antroji sesė Iveta – aksesuarų kūrėja ir poetė, rašanti eiles.
Neringa neslepia – būtent Rigondos kolekcijų perlai tampa jos pasirinkimu svarbiausioms progoms.
„Iš savo patirties galiu pasakyti – kiek kartų besiruošiant kokiai šventei, galiausiai lieku prie sesės kurtų drabužių ir jaučiuosi ypatingai. Man tai daug daugiau nei Gucci, Versace ar kitų garsių dizainerių darbai“, – sakė žinoma moteris, pridurdama, kad „Rigonda Style“ yra daugiau nei mada. Tai – trijų seserų istorija.
Neturi analogų
Rigondos mezgimo technika – autorinė, savita, neturinti analogų.
„Eskizą piešiu mintyse. Man taip lengviau. Kurti pradėjau sau, vėliau dukroms, sesėms, o dabar – moterims, kurios ieško kažko nepaprasto“, – pasakojo Rigonda.
Jos megztus drabužius jau yra demonstravusios žinomos moterys – „Lietuvos ponia“ Beta Rumšienė, aktorė Sandra Daukšaitė, stilistė Egidija Šatikienė. Taip pat šeimos moterys – dukros Sindrė ir Elinga bei sesė Neringa.
Naujojoje kolekcijoje atsirado naujų siluetų, tačiau išliko Rigondai būdingas stilius.
„Modeliai nesikartoja. Kiekvienas vis kitoks. Bet stilistika – mano. Ir ji liks visada tokia pati“, – sakė Rigonda.
„Glamūras“ kurtas moteriai, kuri nori atrodyti puošniai, bet išlikti natūrali. elegantiška. Kiekvienas mezginys yra kruopščiai suformuotas – išlaikytas siluetas, aiškios linijos ir subtilus švytėjimas.
„Mano tikslas – kurti drabužius, kuriuos vilkėdama moteris jaustųsi išskirtinai, bet be jokio perteklinio blizgesio ar dirbtinio efekto. Toks yra mano kūrybos bruožas“, – pasakojo Rigonda.
Naujausi komentarai