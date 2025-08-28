Vėžys pasiglemžė 42-ejų aktorės gyvybę

Echegui į kino pasaulį įžengė dar 2006 m., kai režisierius Bigas Luna pakvietė ją sukurti vaidmenį filme „Mano vardas Juani“. Nors filmas sulaukė prieštaringų atsiliepimų, būtent šis vaidmuo aktorei pelnė pirmąją Ispanijos kino akademijos nominaciją.
2022 m. aktorė debiutavo kaip režisierė – jos trumpametražis filmas pelnė geriausio trumpojo vaidybinio filmo apdovanojimą.
Žinia apie netektį sukrėtė daugelį jos kolegų.
„Šiandien Ispanijos kinas gedi Verónicos Echegui netekties,“ – rašė kino žvaigždė Antonio Banderasas, prie „Instagram“ įrašo pridėjęs aktorės nuotrauką. „Nuoširdi užuojauta.“
Panašiai reagavo ir Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sánchezas:
„Mane labai sujaudino Verónicos Echegui netektis – aktorės, turėjusios milžinišką talentą ir kuklumą, kuri mus paliko pernelyg anksti.“
2009 m. Echegui pasirodė britų nepriklausomoje komedijoje kartu su Noeliu Fieldingu, tačiau pirmasis didelis vaidmuo Holivude buvo sukurtas 2012 m. filme „Šalta dienos šviesa“. Filme jos ekrano partneriai buvo Bruce’as Willisas, Sigourney Weaver ir Henry Cavillas.
Praėjus dar dešimtmečiui, aktorė vaidino romantinėje komedijoje „Meilės knyga“, kur kartu su ja pasirodė Samas Claflinas, išgarsėjęs vaidmeniu jautrioje romantinėje komedijoje „Aš prieš tave“.
„Man dužo širdis išgirdus naujieną apie magiškąją Verónicą. Eik po velnių, vėžy“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.
