Skaudi netektis: mirė buvusio JAV prezidento Johno F. Kennedy anūkė

„Mūsų gražioji Tatiana šįryt išėjo. Ji visada liks mūsų širdyse“, – rašoma šeimos pranešime.
Tatiana buvo Caroline Kennedy ir Edwino Schlossbergo vidurinioji dukra, žurnalistė ir rašytoja, aktyviai rašiusi aplinkosaugos temomis.
Sunki diagnozė po gimdymo
2025 m. lapkritį Tatiana atvirai papasakojo apie savo ligą esė, publikuotoje žurnale The New Yorker. Joje ji atskleidė, kad jai diagnozuota ūminė mieloleukemija, kuri buvo nustatyta netrukus po antrojo vaiko gimimo.
„Negalėjau patikėti, kad jie kalba apie mane. Dieną prieš tai buvau nuplaukusi mylią baseine, devintą nėštumo mėnesį. Aš nesijaučiau serganti. Buvau viena sveikiausių žmonių, kuriuos pažinojau.“
Gydytojai pranešė, kad jai reikės intensyvios chemoterapijos ir kaulų čiulpų transplantacijos. Donore tapo jos vyresnioji sesuo Rose Kennedy Schlossberg.
„Mano brolis buvo tik pusinis donoro atitikmuo, bet vis tiek klausė kiekvieno gydytojo, ar galbūt pusė netinka geriau“, – rašė Tatiana.
Skausmas šeimai, jau patyrusiai netekčių
Tatiana prisipažino, kad jai ypač skaudu dėl to, jog jos liga tapo dar viena tragedija Kennedy šeimai, kuri jau anksčiau išgyveno skaudžius netekimus – prezidento Johno F. Kennedy nužudymą ir Johno F. Kennedy jaunesniojo žūtį.
„Visą gyvenimą stengiausi būti gera – gera dukra, gera sesuo. Dabar atnešiau dar vieną tragediją savo motinai, ir nieko negaliu dėl to padaryti.“
Kritika Robertui F. Kennedy jaunesniajam
Savo esė Tatiana atvirai kritikavo pusbrolį Robertą F. Kennedy jaunesnįjį, kuris tuo metu buvo paskirtas JAV sveikatos sekretoriumi Donaldo Trumpo administracijoje.
Ji piktinosi jo sprendimais mažinti finansavimą medicininiams tyrimams ir vakcinų plėtrai:
„Aš gulėjau ligoninėje ir žiūrėjau, kaip Bobby, neturėdamas jokios patirties medicinoje, buvo patvirtintas šiam postui.“
Ji taip pat paminėjo, kad vaistas, išgelbėjęs jai gyvybę po gimdymo komplikacijų, tuo metu buvo peržiūrimas dėl politinių sprendimų.
„Sustingstu pagalvojusi, kas būtų nutikę, jei jis nebūtų buvęs prieinamas man ir milijonams kitų moterų.“
Meilė šeimai ir paskutinės mintys
Didžiausia Tatianos atrama buvo vyras George’as Moranas ir jų du vaikai.
„Jis grįždavo namo paguldyti vaikų ir tada vėl važiuodavo pas mane su vakariene. Jis tobulas, ir man be galo skaudu, kad negaliu toliau gyventi su juo.“
Skaudžiausia mintis jai buvo apie vaikus:
„Mano vaikai manęs neprisimins. Mano sūnus galbūt turės kelis prisiminimus, bet jie susilies su nuotraukomis.“
„Aš net negalėjau rūpintis savo dukra – negalėjau jos laikyti, maudyti, maitinti. Nežinau, ar ji prisimins, kad buvau jos mama.“
Nepaisant visko, Tatiana rašė, kad stengėsi gyventi dabartyje:
„Aš bandau būti čia ir dabar. Kartais apsimetu, kad tai prisiminsiu amžinai. Žinau, kad neprisiminsiu. Bet kol nežinau, kas yra mirtis – bandau prisiminti.“
Naujausi komentarai