 Skaudi netektis: mirė buvusio JAV prezidento Johno F. Kennedy anūkė

Skaudi netektis: mirė buvusio JAV prezidento Johno F. Kennedy anūkė

– jai buvo tik 35-eri
2025-12-31 10:03
Parengė Brigita Juodelytė

Gruodžio 30 d., sulaukusi vos 35 metų, mirė buvusio JAV prezidento Johno F. Kennedy anūkė, rašytoja Tatiana Schlossberg, skelbia people.com. Apie jos mirtį pranešė JFK bibliotekos fondas, paskelbęs šeimos vardu išplatintą žinutę.

Mirė buvusio JAV prezidento Johno F. Kennedy anūkė Tatiana Schlossberg. Caroline Kennedy Schlossberg sėdi scenoje su savo vaikais Tatiana ir Jacku per ceremoniją, kurioje skelbiamas naujojo JAV karinio jūrų laivyno lėktuvnešio USS John F. Kennedy pavadinimas, Kennedy bibliotekoje Bostone. Kennedy anūkai Tatiana, Rose ir Jack Schlossberg deklamuoja eilėraštį per JFK inauguracijos 50-mečio minėjimą Vašingtone. Johno F. Kennedy anūkė Tatiana Schlossberg

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Mūsų gražioji Tatiana šįryt išėjo. Ji visada liks mūsų širdyse“, – rašoma šeimos pranešime.

Tatiana buvo Caroline Kennedy ir Edwino Schlossbergo vidurinioji dukra, žurnalistė ir rašytoja, aktyviai rašiusi aplinkosaugos temomis.

Sunki diagnozė po gimdymo

2025 m. lapkritį Tatiana atvirai papasakojo apie savo ligą esė, publikuotoje žurnale The New Yorker. Joje ji atskleidė, kad jai diagnozuota ūminė mieloleukemija, kuri buvo nustatyta netrukus po antrojo vaiko gimimo.

„Negalėjau patikėti, kad jie kalba apie mane. Dieną prieš tai buvau nuplaukusi mylią baseine, devintą nėštumo mėnesį. Aš nesijaučiau serganti. Buvau viena sveikiausių žmonių, kuriuos pažinojau.“

Gydytojai pranešė, kad jai reikės intensyvios chemoterapijos ir kaulų čiulpų transplantacijos. Donore tapo jos vyresnioji sesuo Rose Kennedy Schlossberg.

„Mano brolis buvo tik pusinis donoro atitikmuo, bet vis tiek klausė kiekvieno gydytojo, ar galbūt pusė netinka geriau“, – rašė Tatiana.

Kennedy anūkai Tatiana, Rose ir Jack Schlossberg deklamuoja eilėraštį per JFK inauguracijos 50-mečio minėjimą Vašingtone.
Kennedy anūkai Tatiana, Rose ir Jack Schlossberg deklamuoja eilėraštį per JFK inauguracijos 50-mečio minėjimą Vašingtone. / Scanpix nuotr.

Skausmas šeimai, jau patyrusiai netekčių

Tatiana prisipažino, kad jai ypač skaudu dėl to, jog jos liga tapo dar viena tragedija Kennedy šeimai, kuri jau anksčiau išgyveno skaudžius netekimus – prezidento Johno F. Kennedy nužudymą ir Johno F. Kennedy jaunesniojo žūtį.

„Visą gyvenimą stengiausi būti gera – gera dukra, gera sesuo. Dabar atnešiau dar vieną tragediją savo motinai, ir nieko negaliu dėl to padaryti.“

Kritika Robertui F. Kennedy jaunesniajam

Savo esė Tatiana atvirai kritikavo pusbrolį Robertą F. Kennedy jaunesnįjį, kuris tuo metu buvo paskirtas JAV sveikatos sekretoriumi Donaldo Trumpo administracijoje.

Ji piktinosi jo sprendimais mažinti finansavimą medicininiams tyrimams ir vakcinų plėtrai:

„Aš gulėjau ligoninėje ir žiūrėjau, kaip Bobby, neturėdamas jokios patirties medicinoje, buvo patvirtintas šiam postui.“

Ji taip pat paminėjo, kad vaistas, išgelbėjęs jai gyvybę po gimdymo komplikacijų, tuo metu buvo peržiūrimas dėl politinių sprendimų.

„Sustingstu pagalvojusi, kas būtų nutikę, jei jis nebūtų buvęs prieinamas man ir milijonams kitų moterų.“

Johno F. Kennedy anūkė Tatiana Schlossberg
Johno F. Kennedy anūkė Tatiana Schlossberg / Scanpix nuotr.

Meilė šeimai ir paskutinės mintys

Didžiausia Tatianos atrama buvo vyras George’as Moranas ir jų du vaikai.

„Jis grįždavo namo paguldyti vaikų ir tada vėl važiuodavo pas mane su vakariene. Jis tobulas, ir man be galo skaudu, kad negaliu toliau gyventi su juo.“

Skaudžiausia mintis jai buvo apie vaikus:

„Mano vaikai manęs neprisimins. Mano sūnus galbūt turės kelis prisiminimus, bet jie susilies su nuotraukomis.“

„Aš net negalėjau rūpintis savo dukra – negalėjau jos laikyti, maudyti, maitinti. Nežinau, ar ji prisimins, kad buvau jos mama.“

Nepaisant visko, Tatiana rašė, kad stengėsi gyventi dabartyje:

„Aš bandau būti čia ir dabar. Kartais apsimetu, kad tai prisiminsiu amžinai. Žinau, kad neprisiminsiu. Bet kol nežinau, kas yra mirtis – bandau prisiminti.“

Šiame straipsnyje:
Tatiana Schlossberg
John F. Kennedy
Kennedy
Caroline Kennedy
vėžys
leukemija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų