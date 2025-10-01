Vaida Poderytė-Bernatavičė laukiasi kūdikio

„Turime naujienų… Ruošiamės vienai svarbiausių mūsų gyvenimo premjerų. Projektas, kurio „filmavimas“ užtruks 9 mėnesius. Premjera – 2026“, – instagrame rašė V. Poderytė-Bernatavičė.
Ji pasidalijo ir žaismingu vaizdo įrašu.
„Naujas projektas. Vienas svarbiausių gyvenime. Patiekalui pagaminti reikės: meilės, dviejų širdžių ir trupučio stebuklo. Kitą sezoną rekomenduoju filmą, kuriame vaidinsiu aš, Elvinas, Atas ir mūsų skaniausias receptas, mūsų gražiausia istorija. Viskas tik prasideda“, – vaizdo įraše pranešė moteris.
Primename, kad pora susituokė 2022 metais, Italijoje.
