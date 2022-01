Tokios O. Pikul dar nematėte: prisipažinsiu – gavau šoką

Šie metai garsiai moteriai buvo pilni staigmenų ir netikėtumų. Vienas iš jų – dalyvavimas BTV projekte „Muzikinė kaukė“. Anksčiau Oksana pasakojo, kad net pati negalėjo patikėti kaip ryžosi tokiai avantiūrai. Tačiau praėjus pirmosioms laidoms sako nė sekundei nepasigailėjusi priimto sprendimo.

„Jau dabar man šis projektas davė labai daug. Aišku, pirmieji žingsniai nebuvo lengvi. Tam, kad pasiruoštum vienam pasirodymui, reikia įdėti labai daug darbo ir pastangų: vokalo repeticijos, choreografinis išpildymas, darbas su stilistais – tai užima labai daug laiko. Todėl man labai reikėjo susistyguoti savo darbus, nes visada esu paskendusi darbuose. Be to, man asmeniškai, buvo labai daug vietų, kur turėjau persilaužti, perlipti per save, patikėti savimi, įsidrąsinti. Bet aš esu labai laiminga, kad čia esu ir galiu išmokti daug naujų dalykų“, – džiaugėsi O. Pikul.

Praėjusį šeštadienį Oksanai burtai lėmė įkūnyti grupės „Funky“ atlikėją. Laidos pabaigoje, kaip visuomet, visi dalyviai atsidavė į likimo rankas ir spausdami mygtuką mintyse prašė kuo lengvesnės užduoties. Visų ir pačios Oksanos nuostabai, burtai jai lėmė įkūnyti ukrainiečių folkloro grupę „Go A“, dalyvavusią „Eurovizijoje“.

„Kai ekrane pamačiau grupę „Go A“ išsigandau ir, prisipažinsiu, gavau šoką. Aš gyvenime nesu dainavusi liaudiškų dainų, o čia yra labai daug liaudiškų motyvų. Iš karto supratau, kad reikės įdėti labai daug pastangų, kad išsilaisvinčiau iš saldžios pop kultūros. Bet paplyšavus visa gerkle pas savo vokalo mokytoją Baibą gavau pritarimą, kad pagaunu šios grupės stilistiką. Tik vienas dalykas manęs negąsdino – ukrainiečių kalba. Ji man nebuvo kažkokia netikėta ir nauja, nes mano seneliai iš Ukrainos ir aš visas vasaras esu praleidusi ten“, – patirtimi dalinosi garsi moteris ir sutiko prisiminimais grįžti į tas vasaros dienas pas senelius Ukrainoje.

„Ten vasaros visai kitokios. Labai karštos. Mano seneliai turėjo sodą, kuriame augindavom persikus, slyvas ir kitus skanėstus, kurie turėjo ypatingą skonį. Aš labai mėgdavau seneliams padėti sode. Apie tuos laikus mano prisiminimai labai šilti“, – kalbėjo Oksana. Paklausta, ar daug seneliams galvos skausmo sukeldavo tik nusijuokia: „Aš visiems esu prikrėtusi „zbitkų“. Bet tai normalu, kai esi vaikas. Galų gale juk viską darai vedinas smalsumo ir noro pasilinksminti.“

Su dideliu džiaugsmu ir šypsena Oksana prisimena, kai pas močiutę sugebėdavo sukviesti visus kaimynus ir jiems koncertuodavo su savo mažu vaikišku pianinu. O pylos, sako, gavusi tuomet, kai norėdama pasisiūti sau suknelę, sukarpė močiutės drabužius, nes norėjo bent trumpam pabūti stiliste. Vis dėlto Oksana įsitikinusi, kad seneliai niekada nemoka barti ir dažniau tenkina anūkų norus. „Močiutė mane labai mylėjo. Kažkada jai pasakiau, kad norėčiau auginti vištą ir ji iš tos meilės leidosi mano norų vedama ir man ją nupirko. Ar galit patikėti, kad namuose auginau vištą?! Aišku, greitai ji man pradėjo nepatikti, nes eidavo ir visur dergdavo. Bet dabar tai labai smagus prisiminimas, įrodantis senelių meilę“, – prisimena garsi moteris.

Kaip seksis O. Pikul išeiti iš savo komforto zonos ir įkūnyti garsiuosius „Go A“? Viską pamatysite šį šeštadienį, 19.30 val., per BTV televiziją.