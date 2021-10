T. Turner pardavė savo muzikos teises

Ji yra dar viena artistė, pardavusi didžiulį savo katalogą.

Sandorio sąlygos nebuvo atskleistos, tačiau BMG teigė, kad jis apima visus T. Turner meninius indėlius į jos įrašus, taip pat jos muzikos leidybines teises bei gretutines teises, vardą, atvaizdą ir panašumą.

81 metų T. Turner yra pardavusi daugiau nei 100 milijonų įrašų. „Warner Music“ išliks „Grammy“ laureatės įrašų kompanija, pranešė BMG.

„Kaip bet kuriam menininkui, mano viso gyvenimo darbo apsaugojimas, mano muzikinis paveldas yra labai asmeniškas dalykas“, - sakė T. Turner BMG išplatintame pareiškime. Ji tvirtino esanti „įsitikinusi“, kad jos kūryba yra „profesionaliose ir patikimose rankose “.

Bendrovės generalinis direktorius Hartwigas Masuchas sakė, kad BMG yra „garbė“ ginti T. Turner interesus. Jos dainos „What Love Got To Do With It“ ir „Private Dancer“ tapo klasika.

Šis pardavimas yra dainų teisių pirkimo bumo dalis, nes pelningi portfeliai vis labiau traukia finansų rinkas kaip turto klasė. Daugeliu atvejų sandoriai tiesiog stulbinantys.

Bobas Dylanas pardavė visą savo leidybinį katalogą „Universal Music Publishing Group“ už 300 milijonų dolerių, o Stevie Nicks iš „Fleetwood Mac“ didžiąją savo katalogo dalį pardavė už 100 milijonų dolerių.

BMG, priklausanti „Bertelsmann“ žiniasklaidos konglomeratui, atstovauja tokių įžymybių kaip Johnas Lennonas ir Ringo Starras, Mickas Jaggeris ir Keihas Richardsas, Kurtas Cobainas ir Davidas Bowie kūrybos teises arba jas turi.