Pasaulis pagerbia anapilin iškeliavusią legendinę muzikos ikoną T. Turner

Liūdesį dėl netekties išreiškė ir kai kurie garsiausi muzikos pasaulio atstovai, teigdami, kad netekome išskirtinės ir akimirksniu atpažįstamos atlikėjos, kurios populiarumas apėmė ištisas kartas.

Grupės „The Rolling Stones“ vokalistas Mickas Jaggeris (Mikas Džageris), kuris, kalbama, iš energija visada spinduliavusios scenos divos išmoko šokio judesių, liaupsino jos nepaprastą talentą.

„Ji buvo įkvepianti, šilta, linksma ir dosni. Kai buvau jaunas, ji man labai daug padėjo, ir aš niekada jos nepamiršiu“, – sakė jis.

Tuo metu jo grupės draugas Ronnie Woodas (Ronis Vudas) pavadino T. Turner roko ir soulo muzikos karaliene bei brangia drauge.

Prie jos namų Kiusnachte, šalia Ciuricho ežero Šveicarijoje, nusidriekė norinčių atiduoti pagarbą gerbėjų eilė, daugelis jų buvo nešini žvakėmis ir gėlėmis.

„Chateau Algonquin“ beveik tris dešimtmečius buvo T. Turner ir jos vyro vokiečio Erwino Bacho (Ervino Bacho) namai. 2013-aisiais ji gavo Šveicarijos pilietybę ir atsisakė JAV paso.

Duoklę legendinei muzikantei atidavė ir buvę ar esami šalių lyderiai.

„Pasaulis neteko ikonos“, – sakė Šveicarijos prezidentas Alainas Bersetas (Alenas Bersetas).

Savo ruožtu JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) ją pavadino išskirtiniu talentu, amžiams pakeitusiu amerikiečių muziką.

„Tinos asmeninė stiprybė buvo nepaprasta“, – rašė J. Bidenas.

„Įveikusi sunkumus ir net prievartą, ji sukūrė amžiais prisiminsimą karjerą, gyvenimą ir palikimą, kurie priklausė tik jai“, – pridūrė jis, pavadindamas T. Turner „tiesiog geriausia“, su aliuzija į vieną garsiausių jos hitų (angl. Simply the best).

Savo ruožtu buvęs Baltųjų rūmų šeimininkas Barackas Obama (Barakas Obama) pavadino atlikėją „žvaigžde, kurios šviesa niekada neišblės“.

„Tina Turner buvo natūrali. Ji buvo galinga. Ji buvo nesustabdoma. Ir ji buvo be skrupulų savimi – kalbėjo ir dainavo savo tiesą per džiaugsmą ir skausmą; triumfą ir tragediją“, – apie žvaigždę, laikomą juodaodžių ikona, rašė pirmasis Jungtinių Valstijų juodaodis prezidentas.

Jungtinėje Karalystėje gyvenantis T. Turner agentas Bernardas Doherty (Bernardas Dohertis) teigė, kad „muzikos legenda ir sektinas pavyzdys“ mirė po ilgos ligos, tačiau daugiau detalių nepateikė.

Legendinė atlikėja

Aštuonis „Grammy“ apdovanojimus pelniusi atlikėja karjerą pradėjo XX amžiaus septintajame dešimtmetyje kartu su vyru Ike'u Turneriu (Aiku Terneriu).

Praėjusio amžiaus 7 ir 8 dešimtmečiais pora kartu įrašė daugybę hitų, ir nors jis buvo laikomas idėjiniu lyderiu, ji visada buvo akivaizdžiai talentingesnė.

Po to, kai jų nerami ir smurto paliesta santuoka žlugo – 1976 metais ji pabėgo įpusėjus koncertiniam turui – Tina Turner pradėjo itin sėkmingą solinę karjerą.

Vėlesniais dešimtmečiais pasaulis išgirdo tokius hitus kaip „What's Love Got to Do With It?“, „Private Dancer“ ir jos vizitine kortele tapusį kūrinį „The Best“.

Jos daina „We Don't Need Another Hero“ skambėjo 1985 metais pasirodžiusio postapokaliptinio trilerio „Pašėlęs Maksas. Griaustinio karalystė“ (Mad Max Beyond Thunderdome), kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Melas Gibsonas, garso takelyje.

Po dešimtmečio ji įrašė dainą filmo „Auksinė akis“ (Goldeneye) garso takeliui ir prisijungė prie rinktinių atlikėjų, kurių dainos skambėjo bondiados juostose.

Į T. Turner mirtį sureagavo įvairūs muzikos, pramogų ir sporto pasaulio atstovai.

Dainininkė Gloria Gaynor (Glorija Geinor) socialiniame tinkle „Instagram“ gražiais žodžiais atsiliepė apie T. Turner karjerą ir pasakė, kad ji „nutiesė kelią daugeliui juodaodžių ir baltaodžių moterų roko muzikoje“.

„Ji labai oriai ir sėkmingai atliko tai, ką savo laiku ir tame muzikos žanre būtų išdrįsę padaryti tik nedaugelis, – sakė ji. – Jos labai trūks.“

Mariah Carey (Maraja Keri) pavadino T. Turner legendinės superžvaigždės įsikūnijimu. Ji buvo „neįtikėtina atlikėja, muzikantė ir novatorė“, sakė muzikantė.

„Man ji visada bus ta, kuri išgyveno sunkumus ir įkvėpė moteris visame pasaulyje“, – rašė ji.

Angela Bassett (Andžela Baset), įkūnijusi dainininkę 1993 metų biografiniame filme „Kuo čia dėta meilė?“ (What's Love Got to Do With It?) kartu su Laurence'u Fishburne'u (Lorensu Fišbernu), kuris atliko Ike'o vaidmenį, emocingai pagerbė „moterį, kuri pripažino savo skausmą ir traumą ir panaudojo juos kaip priemonę padėti pakeisti pasaulį“.

„Tina Turner parodė kitiems, kurie gyveno baimėje, kaip turėtų atrodyti graži ateitis, kupina meilės, užuojautos ir laisvės“, – sakė A. Bassett.

Krepšinio legenda Magicas Johnsonas (Medžikas Džonsonas) paskelbė nuotrauką su dainininke ir pavadino ją viena mėgstamiausių visų laikų atlikėjų.

„Mačiau ją daugybę kartų ir, be jokios abejonės, ji surengė vieną geriausių mano matytų gyvų pasirodymų“, – rašė jis „Twitter“.

Aktorius Forestas Whitakeris (Forestas Vitakeris) gyrė T. Turner „balsą, šokį ir dvasią“.

Tačiau jis taip pat pagyrė jos gebėjimą atsitiesti, pabrėždamas, kad jai buvo sunku ištrūkti iš sudėtingos santuokos su Ike'u.

„Pagerbdami jos atminimą, taip pat pamąstykime apie jos tvirtybę ir galvokime apie visą didybę, kuri gali atsirasti po tamsiausių dienų“, – sakė jis.

Anglų dainininkas Rickas Astley (Rikas Astlis) tviteryje parašė: „Kokia moteris, koks gyvenimas, koks balsas! Viena iš didžiųjų!“, o JAV kosmoso agentūra NASA paskelbė, kad T. Turner „palikimas amžinai gyvens tarp žvaigždžių“.