Stonkus nebedirbs „Žalgirio“ rungtynių pranešėju

M. Stonkus praėjusį sezoną pakeitė „Žalgirio“ rungtynių vedėją Andrių Žiurauską.
„Aš pasiruošęs atiduoti visą savo širdį, gerklę ir sielą už mūsų komandą. Jau dabar galva pilna minčių ir idėjų. Nekantrauju ir oda šiaušiasi, kai įsivaizduoju mus šėlstančius arenoje“, – prieš daugiau nei metus kalbėjo M. Stonkus.
Šiandien M. Stonkus savo instagramo paskyroje paskelbė apie naują karjeros kryptį.
Panašu, kad aktorius LRT televizijoje bus naujo šou „Stonkus tiesiogiai“ vedėjas.
„Nuo prakaituotų bandymų juokinti Sluškų 205-oje, kastingo Lukiškėse iki nuosavo šou nacionaliniame eteryje – tai kelionė, kurią pavyko įveikti. Tai daugybės metų darbo rezultatas, bet ir mažas atsitiktinumas“, – instagrame rašė laidų vedėjas.
Tai reiškia, kad žinomas vyras nebegalės vesti rungtynių „Žalgirio“ arenoje.
„Bet ramiai – mes dar pasimatysime“, – tikino jis.
