ASVEL baudęs Tubelis džiaugiasi: manau, kad buvo gražu žiūrėti

Kauno „Žalgiris“ antradienio vakarą 96:77 įveikė ASVEL ir įsirašė tryliktąją pergalę Eurolygoje.
„Džiugina, kaip pradėjome rungtynes – su gera gynyba, darėme tai, ką buvome susitarę, bet vėliau varžovai grįžo, – sakė Ą. Tubelis. – Buvo momentų, kai pamiršome, kokią gynybą naudojame ir dėl to davėme išsimesti tritaškius. Buvo ir rizikų, bet po dviejų kėlinių išėjome nusiteikę, laikėmės taisyklių, visi agresyvūs, dalijosi kamuoliu. Manau, kad buvo gražu žiūrėti.“
Trečiajame ketvirtyje efektingu epizodu išsiskyrė Tubelis, kuris, pabėgęs į greitą ataką, sugrūdo kamuolį į krepšį windmill (liet. malūno) stiliumi.
Puolėjas teigė, kad tai nėra geriausias jo karjeros dėjimas.
„Jau galvojau, kad kažkas bėga už manęs, tad nespėjau susistatyti kojų normaliai, jog būtų kažkas įspūdingiau. Buvo ir geresnių (dėjimų), galite atsisukti įrašus JAV, ten buvo neblogų“, – sakė žalgirietis.
– Kokie buvo pagrindiniai akcentai trečiajame ketvirtyje, kai „nulaužėte“ rungtynes, nes atrodė, kad užtekdavo paspausti ASVEL, jog jie pamestų kamuolį?
– Jie irgi bandė mus spausti ir davė kontaktą bei taip ir grįžo. Per pirmą pusę padarėme šešias klaidas, o tai mus išmušė iš vėžių, bet susitvarkėme antruosius šansus, buvo truputį daugiau kantrybės puolime, akcentavome jų silpnąsias vietas. Manau, kad taip ir perlaužėme juos.
– Mosesas Wrightas pakartojo asmeninį naudingumo balų rekordą. Kokį įspūdį jums palieka šis žaidėjas?
– Visada bus rungtynių, kai visi galvos, kad jis nėra geras žaidėjas, bet jį matau kiekvieną dieną, jis tikrai yra geras. Jeigu dar užsiveda... žiaurus žaidėjas. Šiandien noriu išskirti ne tik jį, bet ir visus. Nebuvo juokų, visi buvo nusiteikę rimtai, padarėme savo darbą ir visi esame patenkinti, su šypsenomis, ko nematėme labai ilgai.
Aišku, jis užsibaigė dėjimais, metimais su pražangomis, atkovojo kamuolius ir taip toliau. Tai yra atletas ir jis stebina. Smagu.
– Dvylika rungtynių iš eilės, kai „Žalgiris“ laimi-pralaimi-laimi-pralaimi. Ką reikia daryti, kad serija Milane nutrūktų?
– Reikia laimėti ir įmesti daugiau taškų (šypsosi). Mačiau, kad Milanas dabar pralaimėjo prieš „Real“, tai jie bus nusiteikę ir norės laimėti. Turime tai suprasti. Jeigu pradėsime taip, kaip šiandien, manau, kad yra nemažai šansų laimėti.
– Ar neišmuša iš vėžių tai, kad nepavyksta pagauti nei geros, nei prastesnės serijos? Tai yra pakartotas rekordas, kai komanda vienerias rungtynes laimi, o po to pralaimi.
– Kokių rekordų tik čia nėra... Kaip žaidėjas – visada nori laimėti. Būna, kad visai komandai ir žaidėjams nesusiklosto tas vakaras. Ne vienerias rungtynes esame taip paleidę, kur tikrai buvo dideli šansai laimėti. Stengsimės ketvirtadienį tą rekordą nulaužti.
Naujausi komentarai