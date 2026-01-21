„Žalgiris“ pasirašė ilgalaikę sutartį su Danieliumi Jasikevičiumi

Klubo jaunimo komandų vadovas Andrius Gopenas džiaugėsi naujuoju sistemos nariu ir pabrėžė ne tik jo talentą, bet ir tvirtą šeimos pamatą.
„Džiaugiamės Danieliaus prisijungimu prie „Žalgirio“ jaunimo sistemos. Jis iš krepšininkų šeimos, vikrus įžaidėjas, puikiai matantis aikštę ir turintis stiprų šeimos užnugarį“, – apie Vytenio Jasikevičiaus sūnų kalbėjo „Žalgirio“ atstovas.
D. Jasikevičius savo potencialą jau spėjo įrodyti Moksleivių krepšinio lygoje (MKL). Praėjusiame sezone atstovaudamas NKA komandai U15 čempionate jis vidutiniškai pelnydavo po 27,8 taško, atlikdavo po 8,1 rez. perdavimo, atkovodavo po 6,5 kamuolio ir rinkdavo po 25,9 naudingumo balo per rungtynes, ir buvo išrinktas į simbolinį geriausių MKL vaikinų čempionatų penketuką.
A. Gopenas taip pat išskyrė jaunojo krepšininko brandų žaidimo stilių ir gebėjimą prisitaikyti prie situacijos.
„Danielius dažniau galvoja apie komandos draugų įtraukimą į žaidimą, o ne apie individualius sprendimus, tačiau esant reikalui geba prisiimti atsakomybę puolime“, – teigė jis.
Danieliaus atėjimas į „Žalgirio“ sistemą yra ir simbolinis šeimos tradicijos tęsinys. Jo tėtis, Vytenis Jasikevičius, taip pat savo laiku rungtyniavo „Žalgirio“ dublerių ekipoje, sužaidė sezoną pagrindinėje „Žalgirio“ komandoje ir yra gerai žinomas Lietuvos krepšinio pasaulyje.
„Žengdamas tėčio Vytenio pėdomis per „Žalgirio“ jaunimo sistemą, Danielius tęsia šeimos ryšį su klubu. Jis pasižymi kibia gynyba, spinduliuoja energija ir didžiule širdimi. Mūsų tikslas – padėti jam tobulėti ir siekti aukštumų, kad ateityje galėtų tęsti šeimos čempioniškas tradicijas profesionaliame krepšinyje“, – lūkesčiais dalijosi „Žalgirio“ jaunimo komandų vadovas.
