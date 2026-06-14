Per sraigtasparnių katastrofą žuvo JAV dainininkas Oliveris Tree

Atlikėjas Brazilijoje lankėsi pasaulinių gastrolių metu. Per katastrofą žuvo visi orlaiviuose buvę žmonės.
Alternatyviosios muzikos atlikėjas ir interneto asmenybė yra įtrauktas į šešių žmonių sąrašą dviejų orlaivių keleivių manifestuose, kuriais pasidalijo šaltinis. Jis nurodė, kad aukų kol kas negalima oficialiai atpažinti, nes per katastrofą jos smarkiai apdegė.
Su dainininku skrido Brazilijos muzikos prodiuseris, Argentinos vaizdo įrašų režisierius ir Argentinos „YouTube“ turinio kūrėjas Gasparas Primas, internete žinomas kaip „Gaspi“.
Ugniagesių teigimu, du sraigtasparniai sekmadienio rytą susidūrė ore vakariniame Rio de Žaneiro priemiestyje ir nukrito į elektromobilių atstovybės automobilių stovėjimo aikštelę, kur uždegė apie 20 automobilių.
Vienu sraigtasparniu skrido penki žmonės, o kitu – tik pilotas. Išgyvenusiųjų nėra.
32 metų Oliveris Tree, išsiskiriantis interneto memų verta asmenybe, garsėja tokiais hitais kaip „Life Goes On“, „Miss You“ ir „Alien Boy“.
Platformoje „Spotify“ jis turi daugiau nei 11 mln. klausytojų per mėnesį, o jo populiariausių dainų perklausyta daugiau nei 700 mln. kartų.
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