Spalvotoji Harlės Kvin istorija (filmo apžvalga)

Užduotis – ne iš lengvųjų

Viena iš jų – Kinijoje gimusi ir JAV augusi Cathy Yan. 2018 m. režisavusi pirmą pilnametražį filmą "Negyvos kiaulės", režisierė priėmė iššūkį ir ėmėsi vadovauti soliniam Harlės Kvin filmo kūrimui. Panašu, kad užduotis buvo ne iš lengviausių. Vos tik prasidėjus filmavimo darbams, C.Yan puolė skambinti "Nuostabiosios moters" režisierei Patty Jenkins, klausdama, ką jai daryti ir kaip tvarkytis su užduotimis. "Tu turi prisiminti, kad niekas nežino apie šį filmą taip gerai kaip tu. Juk dėl to tu ir esi filmo režisierė", – tada sakė labiau patyrusi P.Jenkins. Pasak C.Yan, tai buvo didelė paskata ir pagalba judant pirmyn.

Skyrybos ir nauja komanda

Po išsiskyrimo su savo buvusia meile Džokeriu, Harlė Kvin trumpam panyra į depresiją ir elgiasi lyg praradusi gyvenimo prasmę. Vis dėlto niūrias nuotaikas prasklaido sutikta mergina Kasandra, į kurios rankas yra patekęs ypatingas deimantas. Šio brangakmenio ieško pusė Gotamo miesto nusikaltėlių, tarp kurių – ir Romanas Sionis, vienas grėsmingiausių piktadarių, dar žinomas kaip Juodoji Kaukė. Kartu su dar trimis Plėšriosiomis Paukštėmis Harlė imasi globoti Kasandrą ir stoja į kovą su Juodąja Kauke ir jo smogikų armiją. Tuomet žiaurumų kupinos linksmybės prasideda.

DC visatos ir pasauliai

Panašu, kad du žinomiausi komiksų vardai "Marvel" ir DC po truputį žengia naujus žingsnius į savo komiksų visatų kūrimą ir įvairius tų visatų sujungimus. "Marvel" kiek ilgiau nei dešimt metų trukusią "Keršytojų" odisėją užbaigė 2019 m. ir jau pradėjo kloti pamatus tolesnei herojų plėtojimo epopėjai. DC pasirinko plėtoti savo visatą skirtinguose pasauliuose. Vienas iš jų – su "Savižudžių būriu" sukurtas Gotamas, kuriame dabar karaliaus Harlė Kvin. Sklinda gandai, kad, priklausomai nuo finansinės šios juostos sėkmės, gali būti sukurtas ir jos tęsinys, o, prisiminus kalbas apie antrąją "Savižudžių būrio" dalį, tai išsiplėstų į vieną iš mini DC visatų.

Filmavimas suartino

Nenuostabu, kad didžioji juostos laiko dalis bus skiriama merginoms, tai sufleruoja ir filmo pavadinimas. Moteriškosios komandos pagrindinis vaidmuo atiteko aktorei Margot Robbie, kuri savo pamiltą personažą vaidins jau antrą kartą. Prie Plėšriųjų Paukščių kolektyvo taip pat prisijungė aktorės Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell ir Rosie Perez. Duodamos interviu merginos minėjo, kad filmavimo metu joms pavyko gana artimai susibendrauti, o dėl skirtingų personažų filmuojant visad buvo linksma.

Ko tikėtis?

"Plėšriosios paukštės ir fantastiškoji Harlė Kvin" – veiksmo, humoro, chaoso ir seksualumo kupinas komiksų žanro filmas, galintis tapti gera pramoga atsipalaiduoti norintiems kino lankytojams. Su sau nebūdingu cenzo reitingu žiūrovams nuo šešiolikos metų Harlės Kvin filmas įspėja, kad žiaurių ir vulgarių epizodų čia bus, o norintys pamatyti rimtą superherojų dramą dar turės palaukti.

"Plėšriosios paukštės ir fantastiškoji Harlė Kvin" ("Birds Of Prey and The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn")

Žanras: komedija, veiksmo, fantastinis, kriminalinis.

JAV, 2020

Režisierius: Cathy Yan.

Vertinimai:

Scenarijus 1/3;

Aktoriai 2/3;

Režisūra 2/3;

Garso takelis 2/3;

Kinematografija 2/3;

Techninė pusė 3/3.

Bendras: 2/ 3

Nuo vasario 7 dienos kino teatruose rodomos dar trys premjeros:

"Klara ir stebuklingasis drakonas"

Mergaitė Klara gyvena nuostabiame pasakų pasaulyje. Tame pasaulyje kartu su ja gyvena nykštukai, drakonai, burtininkai, elfai ir daug kitų herojų, kuriuos galima sutikti kiekvienoje pasakoje. Kartą per tūkstantį metų pasakų pasaulyje gimsta stebuklingas drakonas, kurio egzistavimas visam pasauliui yra be galo svarbus. Deja, drakonas pagrobiamas piktųjų jėgų, o Klara, padedama draugų, privalo leistis išvaduoti stebuklingojo drakono. Visos kompanijos laukia daug nuotykių, o kartu ir didelė atsakomybė, nes pasaulio ateitis priklauso nuo jų.

"Jonukas ir Grytutė. Siaubo pasaka"

Turbūt visi esame girdėję Brolių Grimų pasaką apie Jonuką ir Grytutę, kurią mums mažiems sekdavo prieš miegą. Kas dar nežino, istorija pasakoja apie šešiolikmetę merginą ir jos jaunesnįjį brolį, kurie pasiklydo tamsiame ir tolimame pasakų miške. Į tamsią girią įžengę brolis ir sesė netikėtai aptinka namą, kuris priklauso paslaptingai moteriai. Vaikai yra priimami, maitinami visais įmanomais skanumynais, tad jie nieko blogo neįtaria. Vis dėlto paaiškėja, kad paslaptinga moteris yra baisi ragana ir Jonukui su Grytute tenka bėgti nuo tykančio blogio.

"Ypatingieji"

Prancūzų kino kūrėjai Olivieris Nakache ir Ericas Toledano grįžta su naujausiu savo filmu "Ypatingieji". Bruno ir Malikas jau dvidešimt metų dirba su autizmo sindromą turinčiais žmonėmis. Savo kasdienybėje jie susiduria su daugybe iššūkių. Autizmo sindromas ne visuomet patenka į oficialias valstybinės medicinos programas, o medicininį draudimą turintys žmonės irgi ne visuomet gauna reikiamą pagalbos kiekį. Besistengdami suteikti trūkstamą paramą, vyrai į savo programą įtraukia ir jaunuolius iš socialiai remtinų šeimų. Tai jau šeštas režisierių filmas, iš kurių garsiausias, be abejo, yra "Neliečiamieji".

buvaukine.lt