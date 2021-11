Šou „Kaukės“ nugalėtojas – M. Kavaliauskas

Pirmąją kaukę atidengti ir atskleisti tikrąją asmenybę besislepiančią po ja buvo patikėta komisijai. Deja, ši užduotis šešiems detektyvams tapo sunkia misija. Visi komisijos nariai ilgai ginčijosi, negalėdami nuspręsti, kuri kaukė, likus vos žingsniui iki laimėjimo, turi parodyti savo veidą. Vis dėlto po ilgų diskusijų buvo nuspręsta, kad sąžiningiausia būtų, jog kaukę nusiimtų vėliausiai projekte pasirodęs Mėnulis.

„Iš tikrųjų nesąžininga Superherojaus ir Avino atžvilgiu, jei mes nuimtumėm kaukę jiems. Mėnulis atėjo ne nuo pradžios laidos. Būtų sąžiningiau, kad mes nuimtumėm kaukę Mėnuliui“, – lemiamą žodį tarė vienas iš brolių Lavrinovičių. Taigi, nors nelengvu, bet bendru sutarimu pirmoji krito Mėnulio kaukė. Kad po ja slėpėsi garsi atlikėja Ieva Zasimauskaitė, pavyko atspėti beveik visiems šešiems komisijos nariams.

Ieva Zasimauskaitė/S. Bolnienės nuotr.

„Pagaliau galiu kalbėti kaip kalbu ir galiu juoktis“, – tik nulipusi nuo scenos sakė Ieva ir pridūrė, kad sunkiausia buvo tiek laiko tylėti ir neprasitarti artimiausiems savo žmonėms.

„Man keisčiausias jausmas, kad negalėjau papasakot mamai, kuri nieko nežinojo. Dar šiandien su ja kalbėjom ir ji paklausė, ką veiksiu. O viešpatie, galvoju! Man labai sunku sugalvoti kažką, ko nėra, todėl pasakiau, kad šiandien poilsiausiu ir tvarkysiuosi. Galvoje buvo vienintelė mintis – mamyte, noriu tau papasakot viską!“ – dar nespėjus atslūgti emocijoms sunkiausius momentus prisiminė atlikėja.

Jaučiausi nenormaliai smagiai, nes galėjau būti ir piktas, ir geras, ir irzlus, žodžiu, įvairiapusiškas.

Didžiausia šio sezono intriga – žiūrovų balsavimas. Būtent jie turėjo nulemti dviejų finalistų likimą ir nuspręsti, kas vertas antrojo sezono „Kaukių“ nugalėtojo titulo. Superherojus ir Avinas turėjo paskutinę progą pavergti žiūrovų širdis ir atliko po dar vieną dainą. Nors finalo metu komisija galėjo išsakyti savo nuomonę, kam jie skirtų savo simpatijas, tačiau lemiamas balsas jiems nepriklausė.

Žiūrovų sprendimu po įnirtingos kovos, surinkęs 3697 balsus, antrojo sezono nugalėtoju tapo Avinas. Po šia įspūdinga kauke slėpėsi garsus atlikėjas Martynas Kavaliauskas.

„Jaučiausi nenormaliai smagiai, nes galėjau būti ir piktas, ir geras, ir irzlus, žodžiu, įvairiapusiškas. Tikiuosi, kad namuose irgi toks būsiu. Gal be kaukės. Tiesiog Avinas“, – vos nusiėmęs kaukę juokėsi dainininkas. Nenuostabu, kad Indrei Kavaliauskaitei pavyko įtikinti daugelį komisijos narių, jog po Avino kauke slepiasi jos dėdė.

Martynas Kavaliauskas/S. Bolnienės nuotr.

„Iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad žiūrovai, kurie stebėjo visą šitą sezoną ir visus pasirodymus, mane palaikė finale ir jų balsas buvo lemiamas. Manau, tai yra didžiausias laimėjimas“, – už palaikymą dėkojo M.Kavaliauskas.

Maža to, garsus atlikėjas prisipažino labiausiai projekte bijojęs giminaitės I. Kavaliauskaitės, su kuria užaugo: „Nebijojau nei kitų personažų, nei dalyvių, tik Indrės. Dėl to stengiausi slėpti ir savo kūno manieras ir apskritai netgi eidamas į sceną, kai mane atvesdavo apsauga, stengdavausi eiti vieną kartą tai kreivai, tai kumpai, kad tik kuo daugiau slėpčiau save. Per vieną dainą netgi buvau prisikimšęs popieriaus, kad atrodytų, jog tai galbūt kito žmogaus kūnas“, – gudrybėmis, kurių teko imtis norint nuslėpti savo tikrąją asmenybę, dalinosi Martynas.

Ne ką mažesne staigmena visiems tapo antroje vietoje likęs Superherojus, kuris surinko 1107 žiūrovų balsus. Po šia kauke slėpėsi muzikos prodiuseris Deivydas Zvonkus. Deja, šią mįslę įminti pavyko tik vienai komisijos narei Monikai Liu, kuri paskutinę akimirką išgirdo Deivydo balsą.

„Aš tiesiog stengiausi daryti viską kuo kvailiau, ir dėl to kvailumo mane pradėjo laikyti Merūnu“, – toliau puikų humoro jausmą demonstravo D. Zvonkus.

Ne paslaptis, kad šiame projekte dalyvavo ir Deivydo žmona Katažina, kuri slėpėsi po Zuikutės kauke.

„Peršasi išvada, kad aš moku slėpti dalykus nuo žmonos. Iš tikrųjų, didžioji dalis mano visos profesinės veiklos yra susijusi su televizija. Tai, kad aš čia maluosi filmavimuose, yra mano kasdienybė ir tai negalėjo sukelti įtarimo“, – sakė Deivydas.

Deivydas Zvonkus/S. Bolnienės nuotr.

Nors LNK muzikos šou „Kaukės“ įvyko visų laukta atomazga ir buvo atskleistos visos šešiolika projekte dalyvavusių garsenybių, vis dėlto liko dar daug neatsakytų klausimų ir neišnarpliotų užuominų.

Ateinantį sekmadienį žiūrovų laukia speciali laida, kurioje bus atskleistos visos beveik pusę metų slėptos paslaptys. Todėl nepamirškite įsijungti LNK televizijos 19.30 val.