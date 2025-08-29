Šokiruojantis kadras: garsus aktorius tapo Putinu

Filmo siužetas nukels į dešimtojo XX a. dešimtmečio Rusiją, kai Putinas pradėjo savo politinę karjerą po Sovietų Sąjungos žlugimo.
Portalas „Variety“ paviešino pirmąją nuotrauką iš filmavimo aikštelės, kurioje „Oskaro“ nominantas J. Law atrodo sunkiai atpažįstamas. Kadre šalia jo stovi kolega Paulas Dano, įkūnysiantis politinį strategą Vadimą Baranovą.
Juosta paremta Giuliano da Empoli romanu tuo pačiu pavadinimu.
Režisierius Olivieris Assayas pabrėžė, kad filmas nėra vien tik V. Putino „ištakų istorija“.
„Tai, kas šį filmą daro unikaliu, yra bandymas parodyti politinio blogio pasekmes, bet kartu ir jo prigimtį – kaip jis veikia, kokia jo vidinė struktūra“, – aiškino jis.
Be Law ir Dano, projekte taip pat vaidins Alicia Vikander, Tomas Sturridge’as bei Jeffrey Wrightas. Premjera numatyta Venecijos kino festivalyje.
„Šį filmą buvo ypač sunku sukurti, nes tai istorija, vykstanti Rusijoje – vietose, kurios egzistuoja, bet į kurias mes neturėjome prieigos. Buvo neįsivaizduojama, kad galėtume filmuoti Rusijoje,“ – sakė O. Assayas.
Galiausiai „Kremliaus burtininkas“ buvo nufilmuotas Latvijoje, kur „gamybos kaštai buvo mažesni nei daugelyje kitų šalių.“
