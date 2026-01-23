„Oskarui“ nominuotas filmas apie Ukrainoje nužudytą amerikiečių žurnalistą

Pasak „Ukrinform“, apie tai paskelbė portalas NV.
Filmas nominuotas geriausio dokumentinio trumpametražio filmo kategorijoje. Šioje kategorijoje taip pat nominuoti filmai „All the Empty Rooms“, „Children No More: Were and Are Gone“, „The Devil Is Busy“ ir „Perfectly a Strangeness“.
Pasaulinė filmo „Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud“ įvyko SXSW kino festivalyje Teksase, kur filmas laimėjo žiūrovų apdovanojimą trumpametražių dokumentinių filmų kategorijoje.
B. Renaudas buvo nužudytas Rusijos karių 2022 m. kovo 13 d. Jis tapo pirmuoju amerikiečių žurnalistu, žuvusiu nušviečiant plataus masto Rusijos karą prieš Ukrainą.
Jo jaunesnysis brolis ir kolega Craigas Renaudas atgavo Brento kūną ir paskutinius filmuotus kadrus iš Ukrainos, parsivežė juos į gimtąją Arkanzaso valstiją ir sukūrė filmą apie jį.
Filmas sukurtas vérité stiliumi – tai dokumentinio kino metodas, kuriuo siekiama maksimalaus realizmo. Jame rodomi filmuoti kadrai iš brolių reportažinių kelionių po visą pasaulį, įskaitant Iraką, kur jie buvo kaip Arkanzaso nacionalinės gvardijos kariai, Haitį po 2010 m. žemės drebėjimo, Somalį karo metu, Hondūrą, iš kurio migrantai keliavo į JAV, taip pat paskutiniai Brento filmuoti kadrai po jo atvykimo į Ukrainą.
Kaip pranešė „Ukrinform“, sausio 22 d. Amerikos kino meno ir mokslo akademija paskelbė 98-ųjų „Oskarų“ apdovanojimų nominantus.