Šokėjos I. Lukošiūtės šeimoje – džiugios žinios: laukiasi antro vaikelio

Žinoma moteris kartu su ukrainiečiu vyru Jenya Raytsesu laukia šeimos pagausėjimo, praneša zmones.lt.

Tai bus antrasis I. Lukošiūtės vaikelis.

Nuo 1997-ųjų JAV gyvenanti Iveta vasarą su visa šeima lankėsi Lietuvoje, kur nusifilmavo projekte „Šokio revoliucija“.

I. Lukošiūtė, dalyvaudama populiariame JAV šokių projekte „So you think you can dance“, nors ir nelaimėjo prizinės vietos, bet pateko į dešimtuką ir tapo žinoma žvaigžde.

Lietuvė yra daugkartinė pasaulio pramoginių šokių čempionė, anksčiau šokusi „Žuvėdros“ kolektyve.