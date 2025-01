Siegel pravėrė namų duris: mano gyvenimas – kaip serialas

„Klausyk, mano namuose dabar atsivėrė tikras chaosas. Kažkokia pasaulio pabaiga. Paveikslas nuo sienos nulėkė, lempa sulūžo... Žinai, juk gyvenu viena. Vyriškų rankų žiauriai trūksta. Vyriausiam vyrui namuose – tik du su puse metų. Padėk man atstatyti namų balansą ir pusiausvyrą“, – skambučio metu Audrių atvykti į svečius kvies Viktorija.

Žinoma, laidos vedėjas A. Bružas tokiam pagalbos šauksmui neatsispirs ir iškart išsiruoš į kelią.

V. Siegel namai A. Bružą priblokš savo tvarka ir šviesa. „Rimtai? Kažkas pas tave čia sugedo? Čia gi viskas atrodo tiesiog tobula“, – neatsistebės jis išpuoselėtais nuomonės formuotojos namais.

Vis dėlto Viktorija jam jau netrukus pademonstruos visas ištikusias bėdas. „O kokią tu čia puotą kėlei, kad ir lempa nulūžo, ir paveikslas nuo sienos nukrito?“ – klaus A. Bružas.

Žinomas vyras nesusilaikys nepaklausęs, gal tokią netvarką paliko neseniai į būstą įsilaužę vagys?

Ir ar vagišius jau pavyko pagauti? „Deja, vagys dar nepagauti. Gal tu gali tuo pasirūpinti?“ – laidoje juokaus Viktorija.

Veikli ir daug dirbanti moteris papasakos, kad dabar, po audringų skyrybų, vaikus augindama viena, gyvenimo name ji tikrai nebesirinktų. „Ir žolę nupjauk, ir kanalizaciją tvarkyk, ir saugumu rūpinkis. Vienos problemos. Jei kas leistų daryti pasirinkimus dabar, tikrai kraustyčiausi į butą. Ten juk labai paprasta – išvažiavai, duris užrakinai ir pamiršai. Tikrai galva dėl nenupjautos vejos neskauda, kai gyveni bute“, – apie kasdienius iššūkius pasakos V. Siegel.

Moteris taip pat atskleis, kad jai, itin užsiėmusiai dviejų vaikų mamai, padeda ir ūkvedys, ir namų tvarkytoja, ir pačios Viktorijos mama.

Kai vakare grįžtu namo, dažnai valgau spragėsius, nes viską, kas per dieną įvyko, reikia peržiūrėti kaip kokią seriją.

„Be pagalbos tikrai nieko nespėčiau, o daug ko ir nesugebėčiau padaryti. Va, šiandien ūkvedys negalėjo atvažiuoti, todėl prireikė tavo pagalbos“, – dalinsis V. Siegel.

Viktorija pasakos, jog laiko suktis virtuvėje jai taip pat lieka labai nedaug. Todėl Audrių laidos metu ji pavaišins... spragėsiais.

„Čia dėl to, kad mano gyvenimas – kaip serialas. Kai vakare grįžtu namo, dažnai valgau spragėsius, nes viską, kas per dieną įvyko, reikia peržiūrėti kaip kokią seriją. O dėl gaminimo... Tikrai per retai tą darau. Ir nepasakyčiau, kad labai skaniai moku. Bet jei reikėtų – tikrai gaminčiau“, – pasakos V. Siegel.

Žinoma moteris taip pat įspės A. Bružą, kad jam ji tikrai skambins dar ne kartą. Juk artimiausiu metu ji ruošiasi statyti ir pirtį, ir šiltnamį.

„Žinok, kas pas mane ateina, taip lengvai nebeišeina. Na, aišku, būna visko – kartais išeina, ir labai audringai. Bet būk tikras – tau aš dar tikrai ne kartą skambinsiu“, – žadės V. Siegel.

Kokia yra Viktorijos dienotvarkė? Kaip V. Siegel viską spėja? Ir kokie yra jos ateities planai?

Laida „Pasidaryk pats“ – šeštadieniais, 10.30 val., per TV3.